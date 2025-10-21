Aos 22 anos, Yanne é uma das principais responsáveis pelo desempenho histórico do Bahia nesta temporada. Com passagens pelas categorias de base do Vitória e da Ferroviária, a goleira contribuiu para o clube chegar às quartas de final do Brasileirão Feminino e à semifinal da Copa do Brasil Feminino, além da classificação às semis no Campeonato Baiano.

continua após a publicidade

A goleira é tema da seção do Lance!, “Olho nela, Arthur”, que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira. As análises são publicadas às terças-feiras.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Goleira do Bahia chama atenção nacionalmente

Yanne disputou 29 partidas como titular, sofreu 28 gols, média de 0,9 por jogo, e ficou 14 vezes sem ser vazada, o que representa 48% das partidas. A goleira faz em média 3,6 defesas por jogo, sendo 1,9 em chutes dentro da área, e tem aproveitamento de 71% nas bolas defendidas. No jogo com os pés, mantém 59% de acerto em passes longos. Os números são da plataforma Sofascore.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira tem semana cheia antes de encarar Inglaterra e Itália; confira agenda

Além disso, a goleira já atuou pela Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 de 2022 e se apresenta como alternativa fora do eixo Sudeste, ampliando as opções do técnico da equipe principal. Consistente em partidas decisivas, Yanne se destaca como pegadora de pênaltis, fator relevante para jogos de alta pressão.

Com números expressivos e papel central no Bahia, Yanne se consolida como opção para reforçar a Seleção feminina, oferecendo experiência em competições nacionais e potencial de desenvolvimento para desafios internacionais.

continua após a publicidade

Yanne em campo pelo Bahia. (foto: Letícia Martins/Bahia)

Próximos jogos da Seleção feminina

O primeiro compromisso será no sábado (25), diante da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, no dia 28, o Brasil encara a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15.