Atitude de Pedrinho impressiona antes da vaga inédita do Cruzeiro à Libertadores

Pedrinho esteve na Arena Independência neste domingo (31)

Pedrinho ao lado de Jonas Urias, técnico do Cruzeiro, em jogo do Brasileirão Feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
14:49
  • Matéria
  Matéria

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, acompanhou de perto a derrota das Cabulosas por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Apesar do revés, a equipe garantiu vaga na final do Brasileirão Feminino e a classificação inédita para a Libertadores Feminina de 2026.

O gestor não apenas marcou presença no estádio, como também participou da preleção e cumprimentou lideranças, como Isa Haas e Byanca Brasil, em registro divulgado pela TV Cruzeiro. Não é a primeira vez que o dirigente marca presença em jogos da equipe feminina.

Segundo a diretora de futebol feminino do Cabuloso, Bárbara Fonseca, em entrevista ao ge, o investimento do clube na modalidade para 2025 está na casa dos R$ 15 milhões.

Confira bastidores:

Cruzeiro busca título inédito

O Cruzeiro chega à final do Brasileirão Feminino A1 2025 em busca do primeiro título nacional de sua história. A campanha já é a melhor desde a criação da equipe, em 2019. Até então, o melhor desempenho havia sido em 2024, quando terminou na quinta colocação.

Nesta temporada, as Cabulosas confirmaram a evolução e alcançaram a decisão após eliminarem o Red Bull Bragantino nas quartas de final e superarem o Palmeiras na semifinal.

Na primeira fase, o time celeste garantiu classificação com regularidade. Ao todo, foram 13 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, diante de Corinthians (fase de grupos) e Palmeiras (jogo de volta da semi). O ataque marcou 41 gols, enquanto a defesa sofreu 18.

Além da vaga na final, o Cruzeiro também conquistou a classificação inédita para a Libertadores da América de 2026, assegurada automaticamente às finalistas do Brasileirão.

Cruzeiro Feminino no jogo contra o Bragantino no Independência (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Time feminino do Cruzeiro na Arena Independência Independência (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

