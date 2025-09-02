Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, acompanhou de perto a derrota das Cabulosas por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Apesar do revés, a equipe garantiu vaga na final do Brasileirão Feminino e a classificação inédita para a Libertadores Feminina de 2026.

continua após a publicidade

O gestor não apenas marcou presença no estádio, como também participou da preleção e cumprimentou lideranças, como Isa Haas e Byanca Brasil, em registro divulgado pela TV Cruzeiro. Não é a primeira vez que o dirigente marca presença em jogos da equipe feminina.

Segundo a diretora de futebol feminino do Cabuloso, Bárbara Fonseca, em entrevista ao ge, o investimento do clube na modalidade para 2025 está na casa dos R$ 15 milhões.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Confira bastidores:

Cruzeiro busca título inédito

O Cruzeiro chega à final do Brasileirão Feminino A1 2025 em busca do primeiro título nacional de sua história. A campanha já é a melhor desde a criação da equipe, em 2019. Até então, o melhor desempenho havia sido em 2024, quando terminou na quinta colocação.

Nesta temporada, as Cabulosas confirmaram a evolução e alcançaram a decisão após eliminarem o Red Bull Bragantino nas quartas de final e superarem o Palmeiras na semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Zagueira da Seleção reforça Cruzeiro na briga pelo título do Brasileirão Feminino

Na primeira fase, o time celeste garantiu classificação com regularidade. Ao todo, foram 13 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, diante de Corinthians (fase de grupos) e Palmeiras (jogo de volta da semi). O ataque marcou 41 gols, enquanto a defesa sofreu 18.

Além da vaga na final, o Cruzeiro também conquistou a classificação inédita para a Libertadores da América de 2026, assegurada automaticamente às finalistas do Brasileirão.