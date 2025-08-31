Um dia histórico para o futebol feminino. O Cruzeiro garantiu, pela primeira vez, vaga na final do Brasileirão Feminino, mesmo com a derrota para o Palmeiras neste domingo (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal. A classificação foi assegurada graças à vantagem conquistada no confronto de ida, vencido pelas Cabulosas por 3 a 1.

Contudo, o grande destaque do dia veio das arquibancadas. A partida entre Cruzeiro e Palmeiras registrou recorde de público, com 13.533 torcedores presentes na Arena Independência, estabelecendo a maior marca da história do futebol feminino em Minas Gerais e o maior público desta edição do Brasileirão Feminino. A renda divulgada foi de R$ 275.340,00. Saiba mais sobre as semifinais da competição:

O número superou com ampla vantagem o antigo recorde estadual, de 7.829 pessoas, registrado na final do Campeonato Mineiro de 2021, no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão. Além disso, o duelo também se tornou o jogo com maior público do Independência em 2025, superando os 6.004 torcedores de América x Cruzeiro pela sexta rodada do Campeonato Mineiro masculino.

Agora, o Cruzeiro possui a segunda melhor média de público da competição nacional em 2025, com 23.399 torcedores ao longo dos jogos. Com o resultado no Independência, a final do Brasileirão Feminino está definida e colocará frente a frente as duas equipes com as maiores torcidas da competição em 2025. As Cabulosas enfrentam o poderoso Corinthians na decisão do maior título nacional do ano. A final, que ainda aguarda confirmação oficial da CBF, está prevista para ocorrer nos dias 7 e 14 de setembro.