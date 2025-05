O Cruzeiro segue invicto no Brasileirão Feminino e soma 29 pontos em onze rodadas. A campanha impressiona não apenas pelos números, mas também pelo desempenho em campo: é o melhor desde o acesso à elite, em 2020.

Com a vitória por 3 a 1 sobre a Ferroviária no último sábado (17), o time mineiro garantiu classificação antecipada para a fase eliminatória e se manteve na liderança da competição.

A meio-campista Pri Back, de 33 anos, vive sua primeira temporada nas Cabulosas, após anos defendendo as cores do Grêmio, e celebra a boa fase.

— É um momento espetacular, fizemos grandes jogos até aqui e graças a Deus conseguimos a classificação antecipada, é uma campanha histórica do Cruzeiro. É de se comemorar sim, mas não deixando de manter o foco, manter a concentração, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Mas pode ter certeza que vamos continuar trabalhando, com os pés no chão, pra seguir fazendo um bom trabalho — diz ela.

Pri Back faz boa temporada pelo Cruzeiro. (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

Campanhas no Brasileirão feminino Série A1

Até o fim da primeira fase, o Cruzeiro pode alcançar 41 pontos, caso vença as quatro partidas restantes. De toda forma, a campanha da Raposa já superou a pontuação de 2024, quando somou 24 pontos em 15 rodadas.

Confira histórico:

2020: eliminado na primeira fase (terminou na 10ª posição) 2021: eliminado na primeira fase (11ª) 2022: eliminado na primeira fase (12ª) 2023: terminou a primeira fase na 8ª colocação, com 22 pontos 2024: terminou a primeira fase na 5ª colocação, com 24 pontos

