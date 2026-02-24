A atacante Aline Gomes foi uma das novidades na Seleção Brasileira para amistosos diante da Costa Rica, Venezuela e México nesta Data Fifa. Ela foi chamada por Arthur Elias juntamente com Bruninha, após cortes de Gi Fernandes (Corinthians) e Isabela (PSG) por lesão.

A jogadora é tema da seção "Olho nela, Arthur!", do Lance!, que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Aline Gomes ganha nova chance na Seleção

A decisão de convocar Aline Gomes dialoga com um critério claro nesta lista: priorizar atletas com a temporada em andamento. Atuando na Liga Mexicana, Aline chega em ritmo de jogo para os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México.

A presença da jovem atacante reforça a ideia de aumentar o leque de opções promovida por Arthur Elias. Formada na Ferroviária, com passagens pelas seleções de base e experiência recente nos Estados Unidos e no México, Aline oferece características específicas ao elenco: velocidade em profundidade, capacidade de drible no um contra um e boa finalização atacando a área. É uma ponta que gosta do confronto direto e pode ampliar o repertório ofensivo, especialmente em cenários de transição rápida.

No futebol profissional na Ferroviária, onde estreou em 2021 aos 15 anos e logo se destacou ao marcar seu primeiro gol na Série A1 contra o Santos, tornando-se a jogadora mais jovem a balançar as redes pelo clube na competição.

Seu desempenho chamou atenção e rendeu a ela o prêmio de Jogadora Revelação do Brasileirão 2022, consolidando seu nome como uma das promessas do futebol feminino brasileiro.

Em 2024, Aline deu o salto para o exterior, sendo contratada pelo North Carolina Courage, da NWSL, por cerca de R$ 1 milhão. No clube americano, marcou seu primeiro gol em outubro de 2024, garantindo a vitória do Courage em um jogo decisivo de playoff. Foram 13 jogos e um gol na última temporada.

Em 2026, a atacante se transferiu para o Pachuca, na Liga MX Femenil, e marcou seu primeiro gol no último domingo (22), na vitória por 3 a 0 diante do Juarez.

Pela seleção brasileira, Aline já passou pelas categorias sub-17 e sub-20 e foi convocada para a equipe principal em 2023, participando de amistosos e da Finalíssima contra a Inglaterra. Entre seus feitos recentes, destaca-se a conquista da CONMEBOL Liga Evolução Sub-19, quando marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, selando o título. Agora, quer se fixar na Amarelinha e conquistou a confiança de Arthur Elias nos primeiros compromissos de 2026.

