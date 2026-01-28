A atacante brasileira Aline Gomes, de 20 anos, foi oficialmente anunciada como reforço do Pachuca, do México, nesta quarta-feira (28). Ex-Ferroviária e com passagem recente pelo North Carolina Courage, da NWSL, a jogadora chega para um novo desafio internacional e entra para a história como a primeira brasileira a vestir a camisa das Tuzas.

O Lance! havia adiantado o destino da atacante. Em suas primeiras palavras como atleta do Pachuca, Aline destacou a motivação para o novo capítulo da carreira e o peso da camisa que passa a defender.

— Estou muito feliz em chegar ao Pachuca. É um clube grande, tradicional e muito respeitado no futebol mexicano. Chego motivada, com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar a equipe da melhor forma possível. É um novo desafio na minha carreira e espero aproveitar essa oportunidade ao máximo, sempre com muita entrega e comprometimento — afirmou Aline.

Valores e tempo de contrato não foram divulgados.

Aline Gomes apresentada ao Pachuca, do México. (Foto: Pachuca/Divulgação)

Carreira de Aline Gomes até o Pachuca

Revelada pela Ferroviária, a jogadora construiu trajetória no futebol brasileiro antes de se transferir para os Estados Unidos. Na equipe de Araraquara, foi destaque especialmente em 2023, quando marcou 13 gols e distribuiu cinco assistências, desempenho que abriu portas para o mercado internacional.

No futebol norte-americano, defendeu o North Carolina Courage nas temporadas de 2024 e 2025, dando sequência ao processo de adaptação fora do país. Agora, a mudança para a Liga MX Femenil amplia a experiência internacional da jogadora, que chega ao Pachuca para brigar pela titularidade no setor ofensivo.

Canhota, mas com bom rendimento pelos dois lados do campo, Aline atua preferencialmente como ponta, explorando velocidade, profundidade e agressividade ofensiva. A brasileira também tem histórico nas seleções de base, com participações nos Mundiais Sub-17 e Sub-20, além de já ter sido convocada para a Seleção principal, pela qual soma seis jogos.