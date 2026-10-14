Agenda do Palmeiras na Libertadores Feminina 2026

A Libertadores Feminina 2026 começa nesta quinta-feira (15), no Equador, com 16 equipes na disputa pelo título continental. A competição será realizada até 31 de outubro, com os estádios Banco Guayaquil e Rodrigo Paz Delgado como sedes da fase de grupos. O Palmeiras retorna a Quito, cidade onde conquistou sua primeira Libertadores Feminina, em 2022.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Agenda de jogos do Palmeiras

1ª Rodada: Universitario x Palmeiras — 15/10/2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Universitario x Palmeiras — 15/10/2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) 2ª Rodada: Belgrano x Palmeiras — 18/10/2026 (domingo), às 17h (de Brasília)

Belgrano x Palmeiras — 18/10/2026 (domingo), às 17h (de Brasília) 3ª Rodada: Palmeiras x Independiente Dragonas — 21/10/2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)

O Palmeiras terá pela frente Independiente del Valle, Belgrano e Universitario de Deportes no Grupo B. A equipe brasileira volta à cidade onde conquistou a Libertadores Feminina de 2022, quando venceu o Boca Juniors por 4 a 1 na final.

continua após a publicidade

Entre os destaques do elenco está a atacante Bia Zaneratto, que retornou ao clube em 2026 após duas temporadas nos Estados Unidos.

O Independiente del Valle chega embalado pelo terceiro título equatoriano consecutivo e aposta no fator casa para avançar na competição. A equipe estreia contra o Belgrano nesta quinta-feira, às 15h.

O clube argentino, de Córdoba, participa da Libertadores pela primeira vez, após conquistar o Champions Trophy de 2025. O Universitario, do Peru, completa a chave e enfrenta o Palmeiras na primeira rodada, às 19h.

continua após a publicidade

Onde assistir à Libertadores Feminina 2026?

A Libertadores Feminina 2026 terá transmissão em diferentes plataformas, com opções gratuitas na internet e na televisão. A Pluto TV exibirá 20 partidas, incluindo todos os jogos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além de todo o mata-mata.

Pluto TV: transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias.

transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias. CazéTV : transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet.

: transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet. SporTV: exibição de jogos na TV por assinatura.

exibição de jogos na TV por assinatura. Canal UOL, UOL Play e YouTube do UOL Esporte : transmissão de partidas e cobertura do torneio.

: transmissão de partidas e cobertura do torneio. NSports e Canal GoLBrasil: exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português.

exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português. XSports : transmissão de partidas da Libertadores Feminina.

: transmissão de partidas da Libertadores Feminina. Meu Timão : jogos do Corinthians.

: jogos do Corinthians. TV Palmeiras e Nosso Palestra : partidas do Palmeiras no YouTube.

: partidas do Palmeiras no YouTube. TV Globo: poderá exibir a final caso uma equipe brasileira esteja na decisão.

Como funciona a Libertadores Feminina?

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro clubes. Na primeira fase, cada time enfrenta os outros integrantes de sua chave uma vez. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final.

continua após a publicidade

A partir dessa etapa, os confrontos são eliminatórios, em jogo único, até a decisão. A final está marcada para 31 de outubro, quando será conhecida a campeã continental de 2026.

Qual é a premiação da Libertadores Feminina 2026?

A Conmebol prevê premiações em dinheiro para as três primeiras colocadas da competição.

Campeão: US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões.

Vice-campeão: US$ 600 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

Terceiro lugar: US$ 250 mil.

Os valores em reais são estimativas e podem variar conforme a cotação do dólar.