O caminho até a Copa do Mundo Feminina de 2027 continua no Lance!TV. O segundo episódio de "A Copa é Delas" já está no ar, com novos personagens, histórias e assuntos que ajudam a contar os bastidores da preparação para o Mundial, que será disputado no Brasil.

Depois de apresentar as cidades-sede e destacar nomes como Marta e Kerolin no episódio de estreia (assista agora), o programa volta os olhares para o Maracanã, estádio escolhido para receber a abertura e a grande final da Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Nesta edição, o programa também estreia o quadro "No Radar da Seleção", que olha para possíveis rivais do Brasil e jogadoras que podem ser uma pedra no sapato durante o Mundial. Já no "De Olho Nela", o destaque é Gio Garbelini. A edição ainda acompanha o calendário da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, que terá a Argentina pela frente.

Quer saber o que está no radar do Brasil até 2027? Dê o play e acompanhe o segundo episódio de "A Copa é Delas".

Maracanã ganha destaque no segundo episódio

Um dos principais símbolos do futebol brasileiro será o protagonista do programa desta quarta. O episódio visita a história do Maracanã e mostra a importância de o estádio receber uma final de Copa do Mundo Feminina. O palco que já recebeu grandes decisões do futebol brasileiro e mundial terá, em 2027, um novo capítulo: pela primeira vez, será cenário da abertura e da decisão do Mundial feminino.

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A atração também projeta a atmosfera que o estádio poderá receber durante a competição e o significado de colocar as jogadoras no centro de um dos maiores palcos do futebol brasileiro.

Novo quadro olha para as possíveis rivais do Brasil

O segundo episódio também estreia um novo quadro: "No Radar da Seleção". A proposta é acompanhar as principais seleções que podem cruzar o caminho do Brasil na Copa de 2027 e apresentar jogadoras que podem se transformar em uma verdadeira pedra no sapato da equipe brasileira.

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Além de falar apenas sobre as grandes favoritas, o quadro busca antecipar alguns dos confrontos e personagens que podem ganhar importância ao longo do Mundial. Nesta semana, a escolhida foi Aitana Bonmatí, craque da Espanha e uma das melhores jogadoras de futebol da atualidade.

A ideia é começar a olhar para o futebol feminino internacional desde já e entender quem pode chegar ao Brasil em 2027 como adversária da Seleção.

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De Olho Nela: Gio Garbelini

Se o "No Radar da Seleção" olha para fora, o quadro "De Olho Nela" volta os holofotes para uma representante da nova geração brasileira. e a escolhida do segundo episódio é Gio Garbelini, atacante do Atlético de Madrid.

A atração apresenta a trajetória da jogadora, suas características e o momento da carreira, além de explicar por que ela é um nome para ser acompanhado no caminho até 2027.

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O objetivo não é antecipar uma convocação, mas mostrar jogadoras que podem ganhar espaço e protagonismo durante o ciclo da Seleção até a Copa do Mundo.

Seleção Brasileira entra em campo nesta Data Fifa

O episódio também acompanha o calendário da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. O Brasil tem a Argentina pela frente, em mais um compromisso de preparação para a Copa do Mundo de 2027.

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A partida entra no programa como parte desse caminho até o Mundial e como uma oportunidade para acompanhar de perto o trabalho da Seleção e as jogadoras que podem fazer parte do grupo brasileiro na competição.

A Copa é Delas

Com conteúdo integrado entre vídeo, site e redes sociais, A Copa é Delas acompanha a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e amplia o espaço dedicado às histórias e personagens do futebol feminino.

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O programa é apresentado por Letycia Farias e Igão Reis, com roteiro, organização, coordenação e direção audiovisual de Nathália Gomes. A produção também conta com Letycia na edição, João Fraga na cinegrafia e Gabriel Magalhães nas redes e distribuição.

O segundo episódio de A Copa é Delas vai ao ar nesta quarta-feira (7), às 12h, no Lance!TV.

A preparação para 2027 continua. E, a cada episódio, novas histórias entram no radar.