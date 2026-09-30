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Herói dos Ravens no NFL Rio Game é eleito jogador de times de especialistas da AFC

Tyler Loop foi perfeito em quatro extra points e dois field goals na vitória por 34 a 31 sobre o Dallas Cowboys, no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 18:59
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Tyler Loop foi o herói da vitória do Baltimore Ravens no NFL Rio Game (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)
Tyler Loop foi o herói da vitória do Baltimore Ravens no NFL Rio Game (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)

Herói da vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys no NFL Rio Game, Tyler Loop foi eleito nesta quarta-feira (30) o jogador de times de especialistas da Semana 3 da AFC. O kicker decidiu o confronto disputado no último domingo (27), no Maracanã, ao converter um field goal de 56 jardas no último lance e garantir o triunfo por 34 a 31.

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Loop teve aproveitamento de 100% nas tentativas realizadas durante a partida. O jogador converteu os quatro extra points e os dois field goals que tentou, terminando o duelo com 10 pontos. O segundo field goal foi justamente o chute que definiu o resultado no Rio de Janeiro.

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Field goal decisivo no Maracanã

O lance que garantiu a vitória aconteceu depois de uma campanha rápida dos Ravens. Com apenas sete segundos no relógio, Lamar Jackson encontrou Zay Flowers em um passe de 27 jardas, deixando Baltimore em posição para o chute decisivo. Com apenas um segundo restante, Loop acertou a tentativa de 56 jardas e confirmou a vitória por 34 a 31.

O chute foi o mais longo da carreira de Loop e também seu primeiro field goal da vitória em uma partida. O kicker comemorou o lance com os companheiros diante de 72.792 torcedores no Maracanã.

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A atuação também marcou um momento importante para o jogador dos Ravens, que havia perdido um field goal de 44 jardas na última rodada da temporada de 2025, tentativa que poderia ter levado Baltimore aos playoffs. No Rio, Loop teve a oportunidade de decidir novamente uma partida e converteu a cobrança no último segundo.

Tyler Loop foi o herói da vitória do Baltimore Ravens no NFL Rio Game (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)
Tyler Loop foi o herói da vitória do Baltimore Ravens no NFL Rio Game (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)

Outros premiados da Semana 3

Loop foi um dos seis jogadores escolhidos pela NFL como destaques da terceira semana da temporada. Na AFC, Brock Bowers, tight end do Las Vegas Raiders, recebeu o prêmio de jogador ofensivo, enquanto Talanoa Hufanga, safety do Denver Broncos, foi eleito o jogador defensivo.

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Na NFC, os prêmios ofensivos ficaram com Bijan Robinson, running back do Atlanta Falcons, e os defensivos com Sonny Styles, linebacker do Washington Commanders. O prêmio de times de especialistas foi para Myles Price, wide receiver e retornador do Minnesota Vikings.

Com o reconhecimento, Loop se tornou o primeiro jogador dos Ravens a receber o prêmio de jogador de times de especialistas da AFC desde Tylan Wallace, em 2023. Entre os kickers de Baltimore, o último a conquistar a honraria havia sido Justin Tucker, em 2021.

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