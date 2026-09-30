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NFL estreia no cinema brasileiro com documentário sobre o Crocodiles

'Depois do Impacto' acompanha o recomeço do Coritiba Crocodiles após acidente que matou três jogadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 18:12
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O filme "Depois do Impacto" conta a história do Coritiba Crocodiles (Foto: Divulgação)
O filme "Depois do Impacto" conta a história do Coritiba Crocodiles (Foto: Divulgação)

A NFL fará sua estreia oficial no mercado audiovisual brasileiro com o documentário "Depois do Impacto", que acompanha o processo de reconstrução do Coritiba Crocodiles após o acidente rodoviário que matou três integrantes da equipe em 2024. A primeira exibição da produção acontece nesta sexta-feira (2), às 19h, durante o Festival do Rio.

➡️ Diretor de conteúdo da NFL explica estratégia no Brasil e destaca documentário dos Crocodiles

Dirigido por Rafael Moraes e produzido por Gerardo Chapa, o filme é realizado em parceria entre a NFL Brasil e a Apeiron Filmes, com coprodução da Doublethink Films e distribuição da O2 Play. A obra é dedicada à memória de Daniel Santos, Lucas Barros e Lucas Padilha, jogadores que morreram na tragédia.

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Documentário acompanha recomeço do Crocodiles

O acidente aconteceu em 21 de setembro de 2024, quando a delegação do Coritiba Crocodiles seguia de Curitiba para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo Imperadores. Durante a viagem, o ônibus perdeu o freio e tombou na Serra das Araras. Além das três mortes, metade do elenco ficou ferida.

"Depois do Impacto" acompanha justamente a temporada seguinte à tragédia e o retorno da equipe às atividades, tendo como mote a frase "Por Eles, Pra Eles". A produção aborda o processo de retomada do grupo e os diferentes personagens envolvidos na história, dentro e fora do campo.

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Entre os protagonistas estão o atleta e presidente que assume a liderança da reconstrução do time, a viúva e a filha do antigo capitão da equipe, um jogador que sobreviveu ao acidente e precisou sair debaixo do ônibus, além de um ex-atleta da NFL que deixou os Estados Unidos para viver no Brasil.

O filme &quot;Depois do Impacto&quot; conta a história do Coritiba Crocodiles
O filme "Depois do Impacto" conta a história do Coritiba Crocodiles (Foto: Divulgação)

Produção chega ao Festival do Rio

A sessão de "Depois do Impacto" integra a programação da 28ª edição do Festival do Rio, que começa nesta quinta-feira (1º) e segue até 11 de outubro. O evento terá centenas de filmes exibidos em 15 pontos do Rio de Janeiro, incluindo Niterói.

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