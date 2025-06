Após férias, Fortaleza retoma treinos com mudanças no elenco

Depois das férias, o Fortaleza retornou à rotina de treinos com mudanças em seu elenco. A reapresentação do clube aconteceu na última quarta-feira (25), no período da tarde. O primeiro jogo após a parada será no dia 9 de julho, diante do Bahia, pelas quartas da Copa do Nordeste.

As atividades foram comandadas por Juan Pablo Vojvoda. Em declaração recente, a diretoria do Fortaleza assegurou a permanência do treinador até o fim de 2025. Apesar do momento instável, o clube segue confiando no trabalho do argentino.

Falando do elenco de jogadores, o zagueiro Titi e o meio-campista Pol Fernández já tinham deixado o Fortaleza. O brasileiro foi para o Goiás, enquanto que o argentino ainda não foi oficializado como reforço de qualquer equipe.

Elenco do Fortaleza durante treino (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Nos últimos dias, o Tricolor anunciou a rescisão de contrato com o meio-campista Pedro Augusto, que acertou com o Sport. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, por sua vez, foi emprestado ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista de 2026.

O volante Ryan Guilherme, que foi revelado pelo Leão e estava emprestado ao UD Leiria, de Portugal, retornou. Foram 29 partidas pela equipe portuguesa, com um gol e três assistências.

Segundo semestre do Fortaleza

O Fortaleza está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que será retomado apenas em julho. Vindo de quatro derrotas seguidas no torneio, o clube é o 18º colocado, com 10 pontos.

Na próxima rodada, o Tricolor terá pela frente o Clássico-Rei, contra o Ceará, na Arena Castelão. A partida está marcada para o dia 13 de julho (domingo), às 20h30 (de Brasília). Será o primeiro embate entre as equipes na competição desde 2022, quando o Alvinegro foi rebaixado.

Além das competições citadas, o segundo semestre trará as oitavas da Copa Libertadores - o Vélez Sarsfield é o adversário do Fortaleza.

