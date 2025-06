Figuras da torcida: o torcedor do Fortaleza que tem um gêmeo rival

O futebol, popular em todo o mundo, tem a capacidade de criar histórias únicas entre torcedores. As narrativas, que podem envolver familiares ou amigos, contribuem para aumentar os laços com o esporte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Torcedor do Fortaleza, Marcos Antonio Lima vive um amistoso Clássico-Rei em sua própria família. O Lance! falou exclusivamente com o torcedor para conhecer melhor a sua história com o time.

Uma diferença na infância

Marcos nasceu no dia 28 de outubro de 1968, juntamente com Fernando, que é seu gêmeo univitelino. Sob a influência do pai, José Ferreira da Silva, ambos eram torcedores do Fortaleza.

continua após a publicidade

— Torço desde criança, quando comecei a gostar de futebol, com mais ou menos uns 6 anos de idade - conta.

Tal situação mudou quando tinham nove anos. Zeneida Lima da Silva, mãe dos gêmeos, chegou em casa e trouxe de presente para a dupla o "Estrelão", o famoso e popular futebol de botão.

O campo de madeira estava acompanhado de botões do Ceará e do Fortaleza. Marcos se adiantou e pegou os "atletas" do Tricolor, enquanto que Fernando ficou com os do Alvinegro. O irmão, após o episódio, passou a ser torcedor do Vovô.

continua após a publicidade

Um clássico entre irmãos

Assim como seu pai, Marcos nunca se chateou com a mudança de Fernando. O torcedor tricolor destaca a relação harmoniosa, apesar das comuns e saudáveis brincadeiras ligadas às equipes.

— É uma relação tranquila e harmoniosa, sempre soubemos torcer. Claro que rola uma gozação antes e após cada partida, mas sadia e respeitosa. Tem até meu genro que também torce para o Ceará e sempre rolam umas brincadeiras. Hoje dificilmente assistimos juntos - explica ao Lance!.

Marcos (esquerda) e Fernando (direita) torcem para Fortaleza e Ceará, respectivamente (Foto: Lucas Silva)

Marcos frisa que é confundido com seu irmão até hoje e que, durante a infância, o fato era ainda mais comum.

— Já confundiram mais, principalmente quando crianças, mas vez por outra ainda me encontro com alguém que pensa ser o Fernando. Falo, claro, até por educação e por ter a certeza de que conhece ele - relata.

Decisões entre Ceará e Fortaleza

Desde 1996, Ceará e Fortaleza se alternam nas conquistas do Campeonato Cearense. O Ferroviário, bicampeão entre 1994 e 1995, foi a última equipe que conseguiu desafiar a sequência hegemônica.

Além disso, o Clássico-Rei aconteceu em sete das últimas dez decisões estaduais. Tal duelo ocorreu em 2025, com triunfo alvinegro por 1 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta.

— [Um resultado] frustrante. A expectativa era muito positiva, pois apesar de ser um clássico sempre muito disputado, temos um time no meu entender bem mais superior que o do Ceará. Mas é um clássico né, e sempre é muito imprevisível, até porque são as duas potências do estado - lamenta Marcos.

O 2025 do Fortaleza

A fase do Fortaleza em 2025 é instável, com o vice estadual e a queda na Copa do Brasil. Ciente da situação, Marcos descreve a temporada com certa lástima, mas acredita em uma recuperação.

— Temporada catastrófica, pois nada justifica um início de ano em todas as competições tão ruim. Mas estou confiante em uma recuperação, até pela gestão e pelo comandante que temos. Basta que se tomem urgentemente atitudes para reverter a situação - afirma.

Vojvoda, do Fortaleza, com a taça da Copa do Nordeste de 2024 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O comandante, Juan Pablo Vojvoda, está entre seus principais ídolos na história do Leão. Clodoaldo e Cassiano, grandes nomes do Tricolor, também são citados.

Depois do mês de pausa para a Copa do Mundo de Clubes, Ceará e Fortaleza disputarão, em julho, mais um Clássico-Rei. Até lá, os irmãos gêmeos seguirão como prova uma de harmonia no estado.