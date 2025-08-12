menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza está escalado para receber o Vélez Sarsfield na Libertadores

Fortaleza enfrenta os argentinos nesta terça-feira

Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield pela Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraFortaleza recebe o Vélez Sarsfield pela Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 12/08/2025
18:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza está escalado para o duelo desta terça-feira (12) com o Vélez Sarsfield-ARG na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pela Copa Libertadores. O técnico Renato Paiva fará sua estreia com a equipe na competição internacional.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Fortaleza vem de derrota por 5 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. O time está na zona de rebaixamento da competição nacional e tenta virar a chave para a disputa da Copa Libertadores. O Vélez, por outro lado, perdeu para o San Lorenzo-ARG por 1 a 0 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.

O Tricolor avançou ao mata-mata na segunda posição do Grupo E, com oito pontos. O Vélez, que fez 11 pontos, foi o líder na chave H.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Vélez de Guillermo Barros Schelotto está escalado com o seguinte time: Marchiori; Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro, Tomás Galván e Pellegrino; Braian Romero e Carrizo.

➡️ Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X VÉLEZ SARSFIELD
OITAVAS DE FINAL (JOGO DE IDA) – COPA LIBERTADORES
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Derlis López (PAR);
🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR);
🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR).

continua após a publicidade

ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro, Tomás Galván e Pellegrino; Braian Romero e Carrizo. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias