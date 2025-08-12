O Fortaleza está escalado para o duelo desta terça-feira (12) com o Vélez Sarsfield-ARG na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pela Copa Libertadores. O técnico Renato Paiva fará sua estreia com a equipe na competição internacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Fortaleza vem de derrota por 5 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. O time está na zona de rebaixamento da competição nacional e tenta virar a chave para a disputa da Copa Libertadores. O Vélez, por outro lado, perdeu para o San Lorenzo-ARG por 1 a 0 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.

O Tricolor avançou ao mata-mata na segunda posição do Grupo E, com oito pontos. O Vélez, que fez 11 pontos, foi o líder na chave H.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Vélez de Guillermo Barros Schelotto está escalado com o seguinte time: Marchiori; Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro, Tomás Galván e Pellegrino; Braian Romero e Carrizo.

➡️ Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VÉLEZ SARSFIELD

OITAVAS DE FINAL (JOGO DE IDA) – COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR);

🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR);

🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro, Tomás Galván e Pellegrino; Braian Romero e Carrizo. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.