Libertadores: saiba mais sobre o Vélez Sarsfield, rival do Fortaleza

O sorteio de confrontos das oitavas da Copa Libertadores definiu que o Fortaleza enfrentará o Vélez Sarsfield-ARG. O adversário, assim como o Tricolor, passa por momento de instabilidade e deve ter mudanças até que os confrontos aconteçam.

Fortaleza e Vélez se enfrentarão nos dias 12 e 19 de agosto, com o primeiro confronto na Arena Castelão e o segundo no Estádio José Amalfitani. Caso se classifique para as quartas, o Tricolor terá pela frente Peñarol-URU ou Racing-ARG.

Estádio e título em 1994

O Estádio José Amalfitani, inaugurado em 1951, tem capacidade para 49.540 torcedores. O local recebeu três jogos na Copa do Mundo de 1978 e, além das partidas do Vélez, é também a casa da Seleção Argentina de Rugby.

O adversário do Fortaleza possui um título de Libertadores. A conquista aconteceu em 1994, quando os argentinos derrotaram o São Paulo, que era o atual bicampeão, na final. O clube foi para o Mundial daquele ano e bateu o Milan-ITA, de Maldini e Baresi, por 2 a 0.

Estádio José Amalfitani, casa do Vélez Sarsfield (Foto: Luis Robayo/AFP)

Vélez Sarsfield: mudanças de treinadores

O Vélez conquistou a sua vaga na atual Libertadores após ser campeão argentino em 2024. Em 27 jogos, a equipe somou 51 pontos, três a mais que o vice-campeão Talleres.

A taça veio sob o comando de Gustavo Quinteros, que deixou a equipe pouco depois para assumir o Grêmio. Quinteros foi demitido pela equipe gaúcha em abril.

Sebastián Domínguez foi o escolhido para comandar o Vélez em 2025, mas o treinador se demitiu em março. Guillermo Barros Schelotto, ídolo do Boca Juniors e tetracampeão da Libertadores como jogador, assumiu o cargo e permanece desde então.

Guilhermo Barros Schelotto, treinador do Vélez Sarsfield (Foto: Hernán Mauricio/Vélez Sarsfield)

Atual temporada do Vélez

O Vélez, atual campeão, não avançou para a fase de mata-mata na edição Apertura do Campeonato Argentino de 2025. O time estava na zona B e foi o 13º dentre 15 competidores - os oito primeiros foram às oitavas. Em 16 partidas, a equipe somou 14 pontos.

Na Copa Libertadores, os argentinos estavam no grupo H, enfrentando Peñarol-URU, Bulo Bulo-BOL e Olimpia-PAR. O Vélez liderou com 11 pontos, tendo três vitórias, dois empates e uma derrota.

Esquema, destaques e saídas

Schelotto tem escalado o Vélez em um 433, com um trio de meio-campo e pontas abertos. Maher Carrizo, atacante de 19 anos, é um dos principais destaques da equipe - tem quatro gols e uma assistência nesta Libertadores.

Considerando que os jogos diante do Fortaleza acontecerão apenas em agosto, mudanças podem acontecer no elenco dos dois clubes. O meio-campista Álvaro Montoro, por exemplo, já fechou com o Botafogo.

Álvaro Montoro, que estava no Vélez, transferiu-se para o Botafogo (Foto: Hernán Mauricio/Velez)

Além dele, o zagueiro Valentín Gómez e o meio-campista Christian Ordoñez também podem deixar a equipe. Gómez quase foi para o Cruzeiro no início do ano, mas a negociação não se concretizou.

