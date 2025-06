Fortaleza assegura permanência de Vojvoda no comando da equipe

O Fortaleza publicou uma nota assegurando que o técnico Juan Pablo Vojvoda permanecerá no cargo e cumprirá o seu atual vínculo com o clube, que é válido até o fim de 2025. A publicação aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), em meio aos rumores de uma possível saída.

De acordo com o Tricolor do Pici, o argentino "segue com total confiança da diretoria" e vem mantendo conversas diárias com Marcelo Paz, CEO da SAF, durante o período de pausa para o Mundial de Clubes.

O Fortaleza está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que será retomado em julho. O clube é o 18º colocado, com 10 pontos. Em seu próximo compromisso, o Tricolor terá pela frente o Clássico-Rei, contra o Ceará. Será o primeiro embate entre as equipes na competição desde 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado.

Vojvoda em treino do Fortaleza em 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira abaixo a nota completa do Fortaleza a respeito de Juan Pablo Vojvoda:

"O Fortaleza Esporte Clube informa que o treinador Juan Pablo Vojvoda permanece firme no comando da equipe e cumprirá seu contrato, válido até o final de 2025.

O treinador segue com total confiança da Diretoria Tricolor e, neste intervalo do Brasileirão, vem mantendo conversas diárias com o CEO Marcelo Paz e com o Diretor de Futebol Sérgio Papellin, em busca da melhoria contínua da equipe e da retomada das vitórias".

Com mudanças no elenco, o zagueiro Titi deixou o Fortaleza. Além dele, o clube rescindiu o contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o Leão realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela.