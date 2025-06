Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

As categorias de base exercem um fundamental papel na dinâmica dos times de futebol. Pelos lados do Fortaleza, o atacante Enzo Richard, do sub-17, está entre as promessas tricolores. O Lance! conversou exclusivamente com o jogador para saber mais a respeito de sua trajetória.

Início no Fortaleza

Nascido em 2008, Enzo tem 16 anos e é natural de Teresina-PI. O jovem revelou ao Lance! que sempre teve suporte da sua família em sua carreira, tanto dentro quanto fora dos gramados.

— Minha família me apoia muito na minha carreira dentro e fora de campo. Quando eu preciso eles sempre estão do meu lado me apoiando e isso é muito bom porque ajuda bastante dentro de campo, você estar bem - contou em entrevista.

O atacante já tinha integrado a base do clube nas categorias sub-13 e sub-14. Em 2021, o atleta participou da campanha do Tricolor na Taça Brasil de Futsal sub-13, uma das competições mais importantes da modalidade no país.

O Leão ficou com o vice-campeonato daquela edição, perdendo para o Sport na final. Enzo marcou oito gols no torneio e foi o artilheiro da equipe.

Saída e retorno ao Fortaleza

Em 2023, Enzo transferiu-se para o Desportivo Brasil, time da cidade de Porto Feliz, em São Paulo. Em 2024, pelo Campeonato Paulista sub-17, o jogador atuou em 19 partidas, sendo seis como titular, com dois gols anotados.

Em 2025, o atleta retornou ao Fortaleza por empréstimo, que é válido até o final do ano, incluindo uma opção de compra.

— Muito feliz estar de volta, só agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida, só agradecer ao meu empresário Maurício Chiodin por todo apoio e suporte de sempre - relatou Enzo em rede social.

O empresário Maurício Vasconcelos Chiodin é um intermediário com licença da FIFA e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Citando outros nomes, trabalha com o lateral-direito Igor Vinícius (São Paulo) e o atacante Léo (Shanghai Port).

Números em 2025

Na atual passagem pelo sub-17, Enzo disputou 11 partidas entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Cearense, com seis gols marcados. O atacante vem se destacando em treinos e contribuindo em campo.

— Esse ano de competições está sendo muito bom, muitos jogos de alto nível e muitas oportunidades. Espero pode aproveitar todas as chances - analisou. O Leão é o atual líder do Brasileiro na categoria.

Estilo de jogo e futuro

Enzo se define como um camisa 9 que, se preciso, pode atuar também pelo lado de campo. O atleta destaca a movimentação como uma de suas principais características.

— Eu sou 9, mas também faço a função de ponta quando o treinador precisa. Posso ser um cara mais que se movimenta dentro de campo. Sempre procuro o espaço para poder atacar melhor nas ações - contou na entrevista.

O atacante disse que ainda não conheceu o técnico Juan Pablo Vojvoda, mas espera ter a oportunidade em um futuro próximo.

— Poder conhecer esse grande técnico e quem sabe um dia integrar a equipe profissional - finalizou.