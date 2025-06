O Fortaleza confirmou, no início da tarde desta terça-feira (24), a saída de Pedro Augusto. O volante de 28 anos rescindiu contrato com o Leão do Pici, que era válido até o final de 2026, e se transferiu em definitivo para o Sport.

Após chegar, na metade de 2023, vindo do Tondela, de Portugal, Pedro Augusto disputou 71 jogos pelo Fortaleza e deu uma assistência. Com o Leão do Pici, o volante conquistou o título da Copa do Nordeste e participou da campanha de G4 no Campeonato Brasileiro, ambos em 2024.

Na nota oficial em que anuncia a saída de Pedro Augusto, o Fortaleza destaca seu "profissionalismo, dedicação e raça". Diante disso, o Leão do Pici agradece ao atleta e deseja sucesso no próximo desafio, com a camiseta do Sport.

Pedro Augusto é o segundo reforço do Sport para tentar reagir no Brasileirão

Em Recife, Pedro Augusto tentará ajudar a tirar o Sport da delicada situação na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha do Retiro é lanterna da competição. Em 11 jogos, somou apenas três pontos — oito a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Pedro Augusto já foi anunciado pelo Sport. (Foto: Paulo Paiva/SCR)

Pedro Augusto assinou contrato com o Sport até o final de 2026. Ele é o segundo reforço do Leão da Ilha do Retiro durante a pausa por conta da Copa do Mundo de Clubes. Antes dele, o goleiro Gabriel Vasconcelos já havia sido anunciado.