Fortaleza acumula erros e não sai do zero na Libertadores
Jogo de volta será na próxima semana
O Fortaleza, que vive má fase na temporada, tenta uma reação com a sua campanha na Copa Libertadores. No entanto, ao empatar por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield na última terça-feira (12), o time somou diversos erros na hora de atacar.
A equipe cearense deu 13 chutes contra os argentinos, mas não conseguiu balançar as redes pelo jogo de ida das oitavas de final. Uma prova da falta de pontaria é que apenas uma das finalizações foi em direção ao gol e nenhuma grande chance foi criada.
A falta de confiança, considerando o momento negativo vivido pelo Tricolor, pode ser uma explicação para o desempenho. O clube acumulou erros em passes e não conseguiu aproveitar os espaços cedidos pelo Vélez, que adotou uma postura defensiva, principalmente no 2º tempo.
Analisando as estatísticas, o Fortaleza acertou 79 de 111 passes no terço final do campo. Além disso, foram seis cruzamentos corretos dentre 26, o que representa um aproveitamento de 26%. Os números são do aplicativo Sofascore.
A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, na Argentina. Quem avançar no confronto terá pela frente, nas quartas, o classificado de Peñarol-URU x Racing-ARG.
Próximos jogos do Fortaleza
Voltando as suas atenções para a briga contra o rebaixamento na Série A, o Fortaleza visitará o Fluminense no sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O compromisso de volta contra o Vélez será na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília).
