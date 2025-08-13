menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza acumula erros e não sai do zero na Libertadores

Jogo de volta será na próxima semana

Partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraPartida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 13/08/2025
07:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza, que vive má fase na temporada, tenta uma reação com a sua campanha na Copa Libertadores. No entanto, ao empatar por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield na última terça-feira (12), o time somou diversos erros na hora de atacar.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A equipe cearense deu 13 chutes contra os argentinos, mas não conseguiu balançar as redes pelo jogo de ida das oitavas de final. Uma prova da falta de pontaria é que apenas uma das finalizações foi em direção ao gol e nenhuma grande chance foi criada.

A falta de confiança, considerando o momento negativo vivido pelo Tricolor, pode ser uma explicação para o desempenho. O clube acumulou erros em passes e não conseguiu aproveitar os espaços cedidos pelo Vélez, que adotou uma postura defensiva, principalmente no 2º tempo.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza empata sem gols com o Vélez pela Copa Libertadores

Partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Analisando as estatísticas, o Fortaleza acertou 79 de 111 passes no terço final do campo. Além disso, foram seis cruzamentos corretos dentre 26, o que representa um aproveitamento de 26%. Os números são do aplicativo Sofascore.

➡️ Torcida do Fortaleza chama Deyverson de ‘palhaço’ em jogo da Libertadores

A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, na Argentina. Quem avançar no confronto terá pela frente, nas quartas, o classificado de Peñarol-URU x Racing-ARG.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Fortaleza

Voltando as suas atenções para a briga contra o rebaixamento na Série A, o Fortaleza visitará o Fluminense no sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O compromisso de volta contra o Vélez será na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias