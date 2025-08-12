Fortaleza empata sem gols com o Vélez pela Copa Libertadores
Tricolor segue em busca de uma vaga nas quartas
O Fortaleza empatou em 0 a 0 com Vélez Sarsfield-ARG, na noite desta terça-feira (12), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. Apesar das tentativas, o time cearense não conseguiu ter eficiência nas conclusões.
A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, na Argentina. Quem avançar no confronto terá pela frente, nas quartas, o classificado de Peñarol-URU x Racing-ARG.
Fortaleza esbarra em erros de criação
Atravessando má fase no Brasileirão, o Fortaleza entrou em campo nesta noite buscando uma virada de chave em sua temporada. Vivendo sua terceira participação na Copa Libertadores, o time encarou o Vélez Sarsfield por uma vaga nas quartas.
O jogo teve início movimentado, com chances para os dois lados. O goleiro Helton Leite, que fez sua estreia pelo Tricolor, defendeu finalização de Romero. Em resposta, Marinho recebeu de Breno Lopes e chutou, acertando a rede pelo lado de fora.
Martínez tentou da entrada da área, mas mandou por cima. Apesar de ficar mais com a bola, o Tricolor acumulou erros de passe e não conseguiu passar pela defesa dos argentinos. Assim, os clubes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.
No 2º tempo, Renato Paiva promoveu a entrada de Kervin Andrade. O panorama do embate seguiu parecido, com domínio por parte do Leão. Em adendo, assim como na etapa inicial, a equipe errou passes em muitas ações ofensivas.
O Tricolor finalizou com Marinho, Kervin e Breno Lopes, sem sucesso. O Vélez chegou com Romero, que tentou completar passe de Machuca, mas o atacante não conseguiu o chute. Os argentinos adotaram uma postura defensiva e seguiram sem conceder gols.
Nos minutos finais, Matheus Rossetto foi expulso pelo segundo amarelo, após falta em Machuca. Assim, apesar dos esforços, o Fortaleza leva um 0 a 0 para a Argentina. O time precisará vencer ou avançar nos pênaltis para conseguir uma inédita vaga nas quartas.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 0 X 0 VÉLEZ SARSFIELD
COPA LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (JOGO DE IDA)
🗓️ Data e horário: terça-feira, 12/08/2025 - 19h
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Kuscevic, Brítez, Matheus Rossetto. Herrera (FOR); Baeza, Aliendro (VEL)
🔴 Cartão vermelho: Matheus Rossetto (FOR)
🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)
🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)
🏁 VAR: Ulises Mereles (PAR)
FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)
Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez (Matheus Rossetto) e Lucca Prior (Kervin Andrade); Marinho (Herrera), Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes.
VÉLEZ SARSFIELD (Técnico: Guillermo Barros Schelotto)
Marchiori; Gordon, Emanuel Mammana (Quirós), Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro, Tomás Galván (Andrada) e Pellegrino (Machuca); Braian Romero (Pizzini) e Carrizo.
