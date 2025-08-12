Torcida do Fortaleza chama Deyverson de ‘palhaço’ em jogo da Libertadores

O Fortaleza ficou no 0 a 0 com Vélez Sarsfield-ARG na noite desta terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. O embate aconteceu na Arena Castelão. Deyverson, que teve atuação discreta, recebeu gritos de "palhaço" por parte da torcida.

Os gritos aconteceram por conta de um lance no qual o atacante fingiu um passe e segurou o pé. Na sequência, o jogador cobrou a falta em questão. O lance é característico de Deyverson, que já o fez por outros clubes. A informação dos gritos é do "Futebolês".

Titular diante dos argentinos, Deyverson não registrou nenhuma finalização na partida. Foram 13 passes certos dentre 24, sete de dez duelos vencidos e 11 perdas da posse de bola. O brasileiro foi substituído por Adam Bareiro aos 29 minutos da etapa final.

Fortaleza apresenta pouca criatividade

Apesar de ter mais posse de bola, o Fortaleza não conseguiu ser eficiente em suas finalizações. Foram 13 tentativas ao todo, sendo que apenas uma foi em direção ao gol. O Tricolor teve dificuldades para superar o bloqueio dos argentinos.

O Vélez teve mais grandes chances do que o Leão, tanto que Helton Leite precisou fazer três defesas. O goleiro fez a sua estreia pelo time do Pici.

Próximos jogos do Fortaleza

Voltando as suas atenções para a briga contra o rebaixamento na Série A, o Fortaleza visitará o Fluminense no sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O compromisso de volta contra o Vélez será na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani.