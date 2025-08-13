Agenda do Fortaleza hoje (13/08/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza empatou por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield-ARG na terça-feira (12), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. A reapresentação do elenco acontecerá na tarde desta quarta-feira (13).

Agenda

O Fortaleza ficou no 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, na terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O jogo de volta será na próxima terça-feira (19), na Argentina.

A reapresentação do elenco tricolor acontecerá às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (13). Antes de visitar os argentinos, o Leão enfrentará o Fluminense no sábado (16), pela Série A.

Partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Tricolor recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

O sub-20 goleou o Jaciobá-AL por 6 a 0, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe cearense volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), diante do América-RN.

Futebol feminino

Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

O time recebeu o Botafogo na última sexta-feira (8) e empatou em 2 a 2. O jogo de volta será na próxima sexta-feira (15), a partir das 21h (de Brasília).

Próximos jogos do Fortaleza