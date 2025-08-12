‘Está em aberto’, diz Breno Lopes sobre Fortaleza na Libertadores
Tricolor ficou no 0 a 0 com o Vélez Sarsfield
- Matéria
- Mais Notícias
Titular do Fortaleza no empate por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield-ARG, o atacante Breno Lopes disse que nada está decidido no confronto eliminatório. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão nesta terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
— A equipe se esforçou. Está em aberto. A gente tem que mudar a chavinha para o Brasileiro, mas o próximo jogo é na semana que vem. Temos condições de chegar na Argentina e nos classificar - afirmou o atleta.
Em campo, Breno foi a peça mais acionada no ataque tricolor. O camisa 26 registrou um chute a gol e um bloqueado. Foram três dribles certos em seis tentativas, 31 de 36 passes corretos e três passes decisivos. Além disso, o atacante venceu sete de dez duelos.
➡️ Fortaleza empata sem gols com o Vélez pela Copa Libertadores
A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, na Argentina. Quem avançar no confronto terá pela frente, nas quartas, o classificado de Peñarol-URU x Racing-ARG.
Fortaleza apresenta pouca criatividade
Apesar de ter mais posse de bola, o Fortaleza não conseguiu ser eficiente em suas finalizações. Foram 13 tentativas ao todo, sendo que apenas uma foi em direção ao gol. O Tricolor teve dificuldades para superar o bloqueio dos argentinos.
➡️ Torcida do Fortaleza chama Deyverson de ‘palhaço’ em jogo da Libertadores
O Vélez teve mais grandes chances do que o Leão, tanto que Helton Leite precisou fazer três defesas. O goleiro fez a sua estreia pelo time do Pici.
Próximos jogos do Fortaleza
Voltando as suas atenções para a briga contra o rebaixamento na Série A, o Fortaleza visitará o Fluminense no sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O compromisso de volta contra o Vélez será na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias