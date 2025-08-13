Titular no Fortaleza, polêmico Deyverson vive relação delicada com a torcida
Atacante ouviu gritos de "palhaço" na Arena Castelão
- Matéria
- Mais Notícias
Desde que Renato Paiva assumiu o comando do Fortaleza, o atacante Deyverson vem se firmando como titular no comando de ataque. O jogador, conhecido por fazer brincadeiras dentro e fora de campo, está vivendo uma relação de altos e baixos com a torcida tricolor.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Paiva já disputou seis jogos no Leão e, nos últimos cinco, Deyverson foi titular. A única ausência aconteceu no 1 a 1 diante do Bahia, pelo Brasileirão, quando Lucero iniciou a partida e o camisa 18 não saiu do banco de reservas. São dois gols no período - sobre RB Bragantino e Grêmio.
No 0 a 0 diante do Vélez Sarsfield, pela ida das oitavas na Copa Libertadores, Deyverson fingiu um passe e segurou o pé antes de cobrar uma falta. O ato rendeu gritos de "palhaço" por parte da torcida na Arena Castelão, que demonstrou insatisfação com o resultado.
➡️ Torcida do Fortaleza chama Deyverson de ‘palhaço’ em jogo da Libertadores
Contra o Corinthians, o atacante foi criticado por tentar simular um pênalti no 1º tempo. Ademais, no início de sua passagem pelo Fortaleza, em jogo diante do Mirassol, Deyverson gerou comentários por trocar provocações com a torcida dos paulistas.
➡️ Fortaleza acumula erros e não sai do zero na Libertadores
Comportamentos assim também aconteceram durante as passagens em clubes como Atlético-MG, Cuiabá e Palmeiras. Mesmo assim, reprovação e vaias na própria torcida é uma situação menos recorrente para o jogador.
Além de Deyverson, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa também foi alvo de vaias na última terça-feira (12). Após o apito final, protestos foram direcionados a todo o elenco. Em má fase, o Fortaleza está na zona de rebaixamento da Série A e vem de quatro partidas sem vencer.
Próximos jogos do Fortaleza
Voltando as suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Brasileirão, o Fortaleza visitará o Fluminense no sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O compromisso de volta contra o Vélez será na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília).
- Matéria
- Mais Notícias