O Fortaleza seguirá sua rotina de treinos nesta quinta-feira (26). O clube anunciou, na quarta-feira (25), o empréstimo do lateral Felipe Jonatan. O atleta foi cedido ao Mirassol até o final do Campeonato Paulista de 2026. Além do defensor, o meio-campista Pedro Augusto acertou em definitivo com o Sport.

Agenda

Após férias, o elenco profissional do Tricolor realizou a sua reapresentação nesta quarta-feira. Juan Pablo Vojvoda, mantido pela diretoria no cargo, recomeçou os trabalhos com o grupo de atletas. O treino desta quinta-feira (26) acontecerá a partir das 16h.

A equipe busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que retornará em julho. Na primeira rodada depois da pausa, o Leão terá pela frente o Clássico-Rei contra o Ceará. Os times não duelam pela Série A desde 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado.

Elenco do Fortaleza em treino. O elenco se reapresentou na última quarta-feira (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Coletiva com Yago Pikachu

O atacante Yago Pikachu participará de coletiva nesta quinta-feira (26). A entrevista, que será realizada na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, acontecerá a partir das 14h45.

Futebol de base

Em casa, o sub-17 do Fortaleza foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0. O jogo aconteceu na última quarta-feira. O sub-20 não tem compromissos nesta quinta-feira (26).

Futebol feminino

O feminino do Fortaleza não tem compromissos nesta quinta-feira (26).

Próximos jogos do Fortaleza