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Guerra no Oriente Médio pode antecipar título de Antonelli na F1 para os EUA

Piloto italiano enfrenta dois cenários em busca de se tornar campeão na Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 14:59
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Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Kimi Antonelli pode conquistar o primeiro título mundial da carreira já no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Pelo calendário original da Fórmula 1, o italiano precisa de uma combinação específica de resultados para confirmar o campeonato em Austin. Caso a guerra no Oriente Médio provoque mais mudanças na temporada, porém, a situação pode ficar ainda mais favorável ao piloto da Mercedes — a ponto de ele não precisar nem vencer a corrida norte-americana.

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Após o GP de Singapura, Antonelli chegou aos 340 pontos e abriu 102 de vantagem sobre George Russell, segundo colocado, com 238. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 229, enquanto Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris ainda possuem chances matemáticas de alcançar o líder.

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Calendário normal exige vitória de Antonelli

Pelo calendário original, Austin será a 18ª das 23 etapas da temporada. Depois da corrida no Circuito das Américas, ainda estão previstos os GPs do México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Com cinco corridas restantes depois de Austin, ainda estarão disponíveis 125 pontos. Por isso, Antonelli precisa terminar o fim de semana americano com pelo menos 125 pontos de vantagem para garantir matematicamente o título.

A conta exige uma combinação de resultados. Com os atuais 102 pontos de vantagem, o italiano precisa ampliar a diferença em Austin e, para chegar aos 125 pontos necessários, uma vitória é o caminho mais direto. Além de somar os 25 pontos do primeiro lugar, Antonelli dependeria de resultados ruins dos principais rivais, especialmente Russell.

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Título depende dos rivais

Na prática, o resultado de George Russell será fundamental nos dois cenários. Se o calendário seguir normalmente, a mudança é a seguinte: Kimi Antonelli precisa aumentar a vantagem de 102 para pelo menos 125 pontos.

O companheiro, então, precisaria terminar a disputa nos Estados Unidos no máximo até a nona colocação, o que lhe daria apenas dois pontos. Assim, George chegaria apenas a 240 e ficaria a exatos 125 pontos de diferença de Antonelli, que levaria a melhor no critério de desempate. A Fórmula 1 define que, em caso de empate, leva a melhor o piloto com mais vitórias na temporada.

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Já no caso de Hamilton, a situação de Kimi é mais tranquila. O heptacampeão teria de receber a bandeira em quinto ou pior, o que o faria chegar a 239 pontos no Mundial – ou seja, a 126 de diferença para o líder do campeonato.

Guerra pode mudar a matemática

A situação fica diferente caso a guerra no Oriente Médio impeça a realização dos GPs do Catar e de Abu Dhabi. A Fórmula 1 já trabalha com planos de contingência para uma eventual mudança no calendário. Por enquanto, no entanto, as duas etapas seguem previstas e a categoria mantém a intenção de realizar as corridas.

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Caso o cenário de crise obrigue a retirada das duas provas, a temporada pode ser encurtada. A principal alternativa discutida prevê a utilização de Ímola, na Itália, no lugar de Abu Dhabi, enquanto o GP do Catar seria retirado do calendário.

Nesse cenário, depois de Austin, restariam apenas quatro corridas: México, São Paulo, Las Vegas e Ímola. Isso significa que 100 pontos continuariam disponíveis após a etapa americana. A conta, então, muda completamente. Para ser campeão ao fim de outubro, Antonelli precisaria terminar a corrida com 101 pontos de vantagem, já que nenhum rival poderia tirar mais de 100 pontos nas quatro etapas seguintes.

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Como o italiano já começa o fim de semana com 102 pontos de vantagem sobre Russell, ele poderia confirmar o título mesmo sem vencer em Austin. Bastaria manter uma diferença de pelo menos 101 pontos ao fim da etapa. Então, basicamente, ele precisa ficar à frente dos dois britânicos. Ainda assim, ambas as possibilidades criam uma situação curiosa e muito favorável para Kimi Antonelli ao fim se outubro.

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)
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