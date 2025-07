O Brasil segue invicto no Mundial Feminino sub-19 de Vôlei. A Seleção emplacou 3 a 0 nas argentinas nesta sexta-feira (5) e já está classificada nas oitavas de final do campeonato. As jogadoras ainda enfrentam o Taipei Chinês e a Sérvia e podem sair na liderança da fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️ Brasil vence a Argentina por 3 a 0 no Mundial Sub-19 de Vôlei; fotos

A partida, realizada na cidade de Vrnjacka Banja, na Sérvia, teve parciais de 25/22, 25/8 e 25/23. A maior habilidade das brasileiras foi o bloqueio. O Brasil marcou 14 pontos no segmento, contra somente três das argentinas. Nos erros, as Seleções empataram por 21.

Brasil vence a Argentina no Mundial Sub-19 de Vôlei (Foto: Volleyballworld)

O jogo foi estável para o Brasil, mas a Argentina recuperou em diversos momentos, inclusive no último set. A parcial que mais foi dominada pelas brasileiras foi a terceira. As jogadoras não deixaram as argentinas saírem dos oito pontos, fechando com facilidade.

continua após a publicidade

➡️ VNL feminina: Brasil tem retrospecto positivo contra rivais da semana final

Do lado, a maior pontuadora foi a oposta Luize. Ela marcou 12 pontos no total, sendo um de saque. A maior bloqueadora foi a levantadora Luanna, que fez sete pontos no segmento.

Já Ruelli, capitã da Argentina, foi a maior pontuadora da partida e do jogo. Ela fez 14 pontos, sendo 13 de ataque e um de bloqueio. As argentinas não tiveram nenhuma bloqueadora de destaque.

continua após a publicidade

Como é o formato do Mundial Sub-19 de Vôlei

As 24 equipes se dividem em quatro grupos de seis, e todos se enfrentam dentro de suas chaves. Ao fim dos cinco jogos, no dia 7 de julho, classificam-se os quatro primeiros de cada grupo para as oitavas de final, que será disputada no dia 8.

Os cruzamentos das oitavas são:

1º do Grupo A x 4º do Grupo C

2º do Grupo A x 3º do Grupo C

1º do Grupo B x 4º do Grupo D

2º do Grupo B x 3º do Grupo D

1º do Grupo C x 4º do Grupo A

2º do Grupo C x 3º do Grupo A

1º do Grupo D x 4º do Grupo B

2º do Grupo D x 3º do Grupo B

As quartas serão no dia 11 de julho, semifinais em 12, e as disputas por medalhas no dia 13.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte