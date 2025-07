Duplas brasileiras avançam às quartas no Elite 16 de Gstaad

O Brasil brilhou no Elite 16 de Gstaad de Vôlei de Praia nesta sexta-feira (4). Das 10 partidas disputadas, oito tiveram brasileiros ganhando. As duplas André/George e Evandro/Arthur fizeram uma jornada dupla e venceram as duas partidas disputadas. Eles avançam às quartas de final. Na disputa entre as mulheres, Thamela/Victoria seguem no torneio e disputam o round 12 neste sábado.

Com duas vagas nas quartas do torneio, os brasileiros já vão à areia neste sábado. Arthur/Evandro disputam contra os suecos Nilsson/Andersson. Já André/George pegam os noruegueses Mol/Sorum. O horário das partidas ainda não foram definidos.

A dupla brasileira Evandro e Arthur derrotou os holandeses Luini e Immers no Elite 16 de Gstaad. Eles avançam às quartas de final da competição e já jogam neste sábado (Foto: Volleyballworld)

O Elite 16 de Gstaad, realizado na Suíça, é uma competição que reúne algumas das principais duplas do circuito mundial de vôlei de praia. O torneio está organizado em seis grupos com quatro duplas cada, seguindo um formato onde os primeiros colocados avançam diretamente para a Fase de 12, enquanto segundos e terceiros disputam a Fase de 18.

Outros resultados do Elite-16 de Gstaad

Hegeile/Vitoria começaram o dia com vitória, mas perderam no round 18 e foram eliminadas. Já Carol/Rebecca também venceram a primeira partida, mas caíram contra as suíças.

A dupla Thamela/Victoria venceram as duas partidas disputadas no dia e seguem na disputa por medalhas. Elas enfrentam, pelo 12º round, as americanas Shaw/Cheng neste sábado, às 7h (de Brasília)