Seleção feminina de basquete vence México e vai as semis da AmericupW

O Brasil venceu a seleção do México nesta sexta-feira (4) por 81 a 61, pelas quartas de final da AmeriCupW. Damiris Dantas foi a cestinha da partida com 24 pontos. Kamilla Cardoso também foi destaque pela equipe brasileira.

As brasileiras venceram todos os confrontos desta primeira etapa, superando a República Dominicana, o Canadá e a Argentina, ficando em primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos. Agora, a equipe aguarda a partida entre a partida entre Argentina e Porto Rico.

Damires Dantas na partida contra a seleção do México (Foto: Divulgação AmericupW)

Como foi o jogo da Seleção feminina

O primeiro tempo da seleção brasileira foi bem intensa. Começou bem o primeiro quarto com bom aproveitamento nos rebotes e nos arremessos de quadra. Entretanto as meninas brasileiras voltaram mal para o segundo quarto. A seleção mexicana voltou superior para o jogo, com 50% de aproveitamento nas bolas de três e com roubadas de bola importantes. Apesar das mexicanas voltarem bem para o segundo quarto, o primeiro tempo terminou em 36 a 30.

Kamilla Cardoso e Damiris Dantas foram as principais jogadoras brasileiras nesse primeiro tempo. Já pela equipe mexicana o destaque foi para Gabriela Jaquez.

A equipe do México começou bem o terceiro quarto, mas logo a seleção brasileira ficou com o controle da partida e ganhou o penúltimo quarto. No 4º e último quarto o Brasil foi absoluto, com Kamilla Cardoso sendo o grande destaque e ajudando a seleção feminina de basquete a avançar as semifinais.

Destaques da partida

Kamilla Cardoso

22 pontos

16 rebotes

9/12 nos arremessos

2 bloqueios

Damiris Dantas

24 pontos

6 rebotes

4 assistências