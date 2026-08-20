F1: Verstappen encerra rumores e renova com a Red Bull Novo contrato do tetracampeão com a escuderia dura até 2030

Fim da novela! O tetracampeão de Fórmula 1 (F1) Max Verstappen renovou contrato com a Red Bull e segue na categoria pelo menos até 2030. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), às vésperas do GP da Holanda, que marca o retorno do campeonato após a pausa para as férias.

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— Estou muito satisfeito com a renovação do meu contrato. Contamos com as melhores pessoas aqui e estou animado para continuar trabalhando junto com todos para voltarmos ao topo novamente. Esse continua sendo o objetivo final pelo qual todos nós temos trabalhado e continuaremos buscando - disse Verstappen.

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Até então, o piloto e a equipe tinham vínculo até 2028. A perda de domínio da Red Bull, a partir de 2024, e o descontentamento público de Verstappen com o novo regulamento da F1, foram combustível para os rumores da saída da escuderia e até de uma aposentadoria precoce do holandês. Segundo publicações da imprensa internacional, o contrato do tetracampeão previa uma cláusula de rescisão antecipada em caso de mau desempenho.

— Sempre disse isso: a equipe é como uma segunda família para mim e me sinto muito à vontade aqui. Cheguei à equipe com a esperança de poder vencer corridas. O que conseguimos alcançar juntos tem sido simplesmente maravilhoso; compartilhamos muitos momentos incríveis e conquistamos quatro Mundiais. Continuar essa jornada com a mesma equipe com a qual estive durante toda a minha carreira é realmente especial e algo que sempre quis fazer - completou Max.

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A data do anúncio foi oportuna, já que, neste fim de semana, Verstappen correrá em seu país natal pela última vez na Fórmula 1. O GP da Holanda, que retornou à categoria em 2021, não seguirá no calendário para as próximas temporadas.

Max Verstappen terá capacete especial no GP da Holanda de F1 (Foto: Reprodução/Instagram)

F1 retorna com GP da Holanda

Para a segunda metade da temporada de 2026, a F1 volta à ação no GP da Holanda durante os dias 21 a 23 de agosto. A prova é realizada no tradicional circuito de Zandvoort, que receberá a décima segunda etapa do calendário.

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SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO

🏎️ Treino Livre - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 11h30 (de Brasília)

SÁBADO, 22 DE AGOSTO

🏎️ Sprint - 07h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 23 DE AGOSTO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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