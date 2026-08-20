Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

F1: Verstappen encerra rumores e renova com a Red Bull

Novo contrato do tetracampeão com a escuderia dura até 2030

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
20/08/2026 08:59
Favorite o Lance! no Google
O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen renovou seu vínculo com a Red Bull
O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen renovou seu vínculo com a Red Bull (Foto: Divulgação/ Red Bull)

Fim da novela! O tetracampeão de Fórmula 1 (F1) Max Verstappen renovou contrato com a Red Bull e segue na categoria pelo menos até 2030. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), às vésperas do GP da Holanda, que marca o retorno do campeonato após a pausa para as férias.

➡️Bortoleto afasta rumores de saída da F1: 'Minha vaga está preenchida'

➡️F1: Rafael Câmara lidera disputa por vaga na Haas em 2027, diz repórter

— Estou muito satisfeito com a renovação do meu contrato. Contamos com as melhores pessoas aqui e estou animado para continuar trabalhando junto com todos para voltarmos ao topo novamente. Esse continua sendo o objetivo final pelo qual todos nós temos trabalhado e continuaremos buscando - disse Verstappen.

continua após a publicidade

Até então, o piloto e a equipe tinham vínculo até 2028. A perda de domínio da Red Bull, a partir de 2024, e o descontentamento público de Verstappen com o novo regulamento da F1, foram combustível para os rumores da saída da escuderia e até de uma aposentadoria precoce do holandês. Segundo publicações da imprensa internacional, o contrato do tetracampeão previa uma cláusula de rescisão antecipada em caso de mau desempenho.

— Sempre disse isso: a equipe é como uma segunda família para mim e me sinto muito à vontade aqui. Cheguei à equipe com a esperança de poder vencer corridas. O que conseguimos alcançar juntos tem sido simplesmente maravilhoso; compartilhamos muitos momentos incríveis e conquistamos quatro Mundiais. Continuar essa jornada com a mesma equipe com a qual estive durante toda a minha carreira é realmente especial e algo que sempre quis fazer - completou Max.

continua após a publicidade

A data do anúncio foi oportuna, já que, neste fim de semana, Verstappen correrá em seu país natal pela última vez na Fórmula 1. O GP da Holanda, que retornou à categoria em 2021, não seguirá no calendário para as próximas temporadas.

Max Verstappen segura capacete personalizado para o GP da Holanda de Fórmula 1 2026
Max Verstappen terá capacete especial no GP da Holanda de F1 (Foto: Reprodução/Instagram)

F1 retorna com GP da Holanda

Para a segunda metade da temporada de 2026, a F1 volta à ação no GP da Holanda durante os dias 21 a 23 de agosto. A prova é realizada no tradicional circuito de Zandvoort, que receberá a décima segunda etapa do calendário.

continua após a publicidade

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO
🏎️ Treino Livre - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 11h30 (de Brasília)

SÁBADO, 22 DE AGOSTO
🏎️ Sprint - 07h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 23 DE AGOSTO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
À esquerda, Isabella Bernardini posa para foto com o namorado Gabriel Bortoleto, à direita, piloto de Fórmula 1

Fórmula 1

Bortoleto, Hamilton e mais: veja como os pilotos da F1 passaram as férias

Há 13 horas
Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Fórmula 1

F1: Rafael Câmara lidera disputa por vaga na Haas em 2027, diz repórter

Há 16 horas
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Fórmula 1

Rafa Câmara está perto de estrear em etapa da F1 2026

Há 17 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto afasta rumores de saída da F1: 'Minha vaga está preenchida'

Há 17 horas
Carlos Sainz, da Williams, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Sainz renova com Williams e afasta rumores de dupla com Bortoleto na F1

Há 21 horas
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Fórmula 1

Piloto da Red Bull será substituido na F1 durante GP da Holanda

Há 23 horas
Mais LANCE!
Alexander Albon durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

Fórmula 1 anuncia renovação de Alex Albon para temporada de 2027

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Bortoleto analisa 'instabilidade' da F1 para o GP da Holanda

Yuki Tsunoda, da RB, durante treinoem Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

F1: piloto da Red Bull negocia migrar para Indy, diz site

Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

F1 confirma Max Verstappen em 2027, mas 'ignora' Gabriel Bortoleto

George Russell participa de coletiva após a vitória da Mercedes no GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

F1: Russell revela sequelas físicas de GP em Sakhir; entenda

Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026

GP da Holanda: saiba horário e programação da próxima etapa da F1 2026

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Antonelli imita Verstappen e corre com nome falso durante pausa da F1

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Bortoleto comenta rumores sobre Sainz e futuro na Audi

Gabriel Bortoleto no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)

Bortoleto já estava nos planos da Audi antes da chegada à F1

Max Verstappen e a filha, Lily

Verstappen celebra a família após o nascimento da filha Lily

Allan McNish, chefe da Audi na Fórmula 1, olha para o lado de braços cruzados

Chefe da Audi relembra teste em McLaren com Senna: 'Parâmetro'

Max Verstappen segura capacete personalizado para o GP da Holanda de Fórmula 1 2026

Verstappen terá capacete especial em 'despedida' na F1; veja

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP da Bélgica pela F1 2026

Hamilton volta a sonhar com o oitavo título mundial da F1