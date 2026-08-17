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Semana de corrida! F1 retorna das férias no GP da Holanda

A etapa em Zandvoort acontece entre os dias 21 e 23 de agosto

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 10:55
Atualizado há 1 minutos
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Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

De volta das férias de verão, a Fórmula 1 retoma a temporada de 2026 nesta sexta-feira (21), com o início das atividades para o Grande Prêmio da Holanda. A etapa em Zandvoort abre uma sequência de três corridas que encerram a passagem da categoria pela Europa no atual calendário. Pela 12ª vez no ano, pilotos e equipes voltam à pista em busca de pontos importantes na reta final do campeonato.

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Qual será a próxima etapa?

Para a segunda metade da temporada de 2026, a F1 volta à ação no GP da Holanda durante os dias 21 a 23 de agosto. A prova é realizada no tradicional circuito de Zandvoort, que receberá a décima segunda etapa do calendário.

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Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 219 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton se estabelece na segunda posição, com 169. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 160 pontos.

Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Holanda em alta. Com 10 pontos, o brasileiro ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026, à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.

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E os horários do GP da Holanda?

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO
🏎️ Treino Livre - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 11h30 (de Brasília)

SÁBADO, 22 DE AGOSTO
🏎️ Sprint - 07h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 23 DE AGOSTO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Franco Colapinto, da Alpine, em ação no primeiro treino do GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Franco Colapinto, da Alpine, em ação no primeiro treino do GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

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