Max Verstappen ignorou a força que Ferrari e McLaren demonstraram nos treinos livres do GP da Inglaterra de Fórmula 1 e garantiu mais uma pole para a Red Bull neste sábado (5), pela 12ª etapa da F1 2025. O neerlandês demonstrou força desde o Q1, mas surgiu mesmo no final — em um momento que Oscar Piastri parecia favorito — para conquistar tempo onde não parecia existir. No fim, fez 1min24s892 e bateu o australiano por 0s103.

— Foi difícil com o vento. Durante toda a classificação, Q1, Q2 e Q3, tudo estava mudando. E aqui, esses carros são extremamente sensíveis a isso. Então, estava tentando fazer voltas limpas ao longo de toda a classificação, e a última volta foi boa o suficiente — analisou Verstappen.

O tetracampeão mundial ainda teceu alguns elogios ao Circuito de Silverstone, um dos mais tradicionais da história da Fórmula 1. Classificando-o como “pista de verdade”, Verstappen ressaltou que é necessário ter coragem a cada curva para ser rápido.

— Isso é uma pista de verdade. Quando você precisa acelerar tudo na classificação, em todas essas curvas, você precisa estar realmente comprometido. É realmente divertido — elogiou.

Verstappen: 'Rápidos na reta'

Questionado se o acerto do carro estaria focado na corrida, Verstappen confirmou e explicou que comprometeu o desempenho em algumas curvas para priorizar a velocidade de reta. Na classificação, pelo menos, o plano funcionou para a Red Bull. Pensando no domingo, porém, o neerlandês prefere aguardar para entender as condições da prova.

— Sim, exatamente. Estamos bem rápidos na reta, o que, é claro, não facilita as coisas nas curvas de alta velocidade. Mas conseguimos hoje, felizmente. É claro que precisamos esperar para ver o que vai acontecer amanhã, se vai chover ou não — frisou.

Por fim, Verstappen ressaltou a importância do resultado para a equipe, em um momento que qualquer briga pelo título parece longe. E ainda ressaltou a força da McLaren, que tem os dois pilotos logo atrás: Piastri é o segundo e Lando Norris, o terceiro.

— Mas estou feliz, claro, pela classificação. É um grande impulso para a equipe. Estou animado para correr amanhã — disse Verstappen, que evitou prever se é possível segurar a McLaren.

— Difícil de dizer, mas vamos tentar. Vamos correr, vamos nos divertir. E vamos tentar fazer o melhor possível — finalizou.

Holandês Max Verstappen, da Red Bull, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

