Gabriel Bortoleto, 13º e 20º nos dois primeiros treinos livres do GP da Inglaterra de F1, exaltou o primeiro dia de testes em Silverstone. O piloto da Sauber disse estar satisfeito com a direção que a Sauber está tomando. Ele avaliou os TL1 e TL2 como positivos. A classificação para a prova acontece neste sábado (5).

— Hoje foi um dia positivo no geral. Nos concentramos em entender o equilíbrio do carro e fiquei satisfeito com a direção que estamos tomando. Pilotar em Silverstone com um carro de Fórmula 1 é muito agradável. É uma pista muito satisfatória — explica Gabriel Bortoleto.

— Dito isso, as condições tornaram as coisas bastante desafiadoras. As rajadas de vento eram fortes e imprevisíveis, com muito vento de cauda em vários trechos, o que dificultou a estabilização adequada do carro. Passaremos a noite ajustando algumas áreas para melhorar a configuração e veremos o que podemos fazer melhor amanhã — afirma o brasileiro da Sauber.

Relembre prova de 2024

No ano passado, Lewis Hamilton foi o vencedor da corrida. O pódio foi completado por Max Verstappen e Lando Norris (Ferrari).

PÓDIO: Lewis Hamilton (1º), Max Verstappen (2º) e Lando Norris (3º)

POLE POSITION: George Russell (1:25.819)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Carlos Sainz (1:28.293)

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: Benjamin Cremel / AFP)

Tudo sobre o GP da Inglaterra

GP da Inglaterra; veja onde assistir e horários da F1

➡️ Sexta-feira, 4 de julho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de julho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de julho

🏎️ Corrida: 11h — Band e F1TV

*Horários de Brasília