Bortoleto aponta bom trabalho mesmo com 17º no GP da Inglaterra: ‘Fiz tudo que dava’

Depois de um fim de semana impecável no GP da Áustria, quando terminou em oitavo e conquistou os primeiros pontos na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto não foi capaz de tirar a Sauber do Q1 da classificação do GP da Inglaterra, realizada neste sábado (5). Apesar de ter dito que fez um “bom trabalho” durante a atividade, o brasileiro lamentou os danos que sofreu no carro devido ao incidente no fim do TL3.

O dono do #5 completou nove voltas na primeira fase da sessão que definiu o grid de largada e anotou 1min26s446 como melhor tempo. Embora tenha pedido à equipe para realizar mais uma volta, o carro não tinha combustível suficiente, por isso teve de se contentar com o 17º lugar em Silverstone, já que Carlos Sainz e Pierre Gasly fecharam um giro rápido nos instantes finais e tiraram o paulista do Q2.

— Fiz uma volta decente. Realmente tem sido um final de semana bem complicado para a equipe em geral. Tentei tirar tudo que dava do carro. A gente viu no TL3 que acabei escapando na Maggots e Becketts e quebrei o assoalho do carro, naquela escapada. Tive de usar uma versão anterior da atualização que a gente tinha, então já não é o ideal — disse Bortoleto em entrevista à Band.

— De qualquer maneira, não tem sido o melhor final de semana para a gente. Acho que fiz um bom trabalho na classificação. Todas as voltas que dei foram boas voltas, mas faltou aquele pouquinho para a gente passar para o Q2 hoje — lamentou.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Na sequência, foi questionado sobre as dificuldades enfrentadas com o vento, um fator que tem sido muito abordado pelos pilotos desde os treinos livres de sexta-feira.

— Esses carros de F1 possuem tanta aerodinâmica que quando o vento bate 10 km/h mais rápido, 5 km/h mais rápido, afeta muito o carro, e podemos facilmente perder o carro em uma curva ou até acabar sendo 0s1, ou 0s2 mais rápido sem nem entender o motivo, só porque o vento estava a favor — explicou.

— É assim para todo mundo, não é só para um carro. Não foi isso que nos afetou hoje. Acho que é uma pura questão de performance que a gente não esteve capaz de entrar no Q3 hoje, nem no Q2 — encerrou Bortoleto.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.

