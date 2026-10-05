A "maratona" da Fórmula 1 parte para seu próximo destino após a vitória de Max Verstappen no Bahrein. No terceiro fim de semana seguido de compromissos na pista, os pilotos entram em ação no Grande Prêmio de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay. A corrida principal da 17ª etapa de 2026 está marcada para domingo (11) e promete ser uma das mais desafiadoras da temporada.

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Apesar de a prova ser realizada à noite, o clima da Baía de Marina costuma ser de calor intenso e alta umidade do ar, o que pode proporcionar uma pista mais escorregadia. Além disso, a proximidade com o muro tende a gerar acidentes e, consequentemente, o acionamento do safety car. A taxa de entrada do veículo é de 88% no circuito singapurense, considerando o período desde 1993.

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O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

Max Verstappen dirige o carro da Red Bull durante o GP do Bahrein pela Fórmula 1 2026 (Foto: JADE GAO / AFP)

Datas e horários do GP de Singapura

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 6h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 10h (de Brasília)

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - a partir das 9h (de Brasília)

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Como está a situação do campeonato?

A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

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Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.