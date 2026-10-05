Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Semana de corrida! Veja datas e horários do GP de Singapura da Fórmula 1

17ª etapa da temporada marca terceiro fim de semana seguido de corridas na Ásia

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 07:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google

A "maratona" da Fórmula 1 parte para seu próximo destino após a vitória de Max Verstappen no Bahrein. No terceiro fim de semana seguido de compromissos na pista, os pilotos entram em ação no Grande Prêmio de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay. A corrida principal da 17ª etapa de 2026 está marcada para domingo (11) e promete ser uma das mais desafiadoras da temporada.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Apesar de a prova ser realizada à noite, o clima da Baía de Marina costuma ser de calor intenso e alta umidade do ar, o que pode proporcionar uma pista mais escorregadia. Além disso, a proximidade com o muro tende a gerar acidentes e, consequentemente, o acionamento do safety car. A taxa de entrada do veículo é de 88% no circuito singapurense, considerando o período desde 1993.

continua após a publicidade

O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

Max Verstappen venceu o GP do Bahrein
Max Verstappen dirige o carro da Red Bull durante o GP do Bahrein pela Fórmula 1 2026 (Foto: JADE GAO / AFP)

Datas e horários do GP de Singapura

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 6h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 10h (de Brasília)

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - a partir das 9h (de Brasília)

➡️ VÍDEO: 'Café com F1' debate os principais destaques do GP do Bahrein

➡️ Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

Como está a situação do campeonato?

A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

continua após a publicidade

Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

Fórmula 1

VÍDEO: 'Café com F1' debate os principais destaques do GP do Bahrein

Há 17 horas
Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto se desculpa por batida na Fórmula 1: 'Meu erro'

Há 20 horas
Max Verstappen (Red Bull) - GP da Malásia

Fórmula 1

Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red Bull

Há 20 horas
Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto erra, recebe punição da F1 e termina sem pontos no GP do Bahrein

Há 21 horas
Max Verstappen vence o GP do Bahrein

Fórmula 1

Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

Há 23 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Há 1 dia
Mais LANCE!
Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)

De boné, Max Verstappen sorri após a classificação do GP do Bahrein da Fórmula 1 2026

Verstappen mira vitória na Malásia após pole inédita em 2026: 'É o objetivo'

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto admite falta de velocidade da Audi em 2026

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto celebra reação da Audi após Baku: 'Resposta muito forte'

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Gabriel Bortoleto brilha na F1 e volta a alcançar o Top 10 no GP do Bahrein

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

Sepang marcou início do domínio de Max Verstappen na Red Bull

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein

George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)

Volta a volta da pole de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1

Kimi Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Bahrein

Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1

GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)

Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

F1: Ferrari é multada por incidente de Hamilton com Bortoleto

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Rafa Câmara na Haas: entenda o que falta para o anúncio