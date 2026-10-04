VÍDEO: 'Café com F1' debate os principais destaques do GP do Bahrein
Programa do Lance! acontece todo domingo, no Lance! TV
O GP do Bahrein rendeu assunto de sobra na Fórmula 1. Depois de uma corrida marcada pela chuva, pelo atraso na largada, por estratégias diferentes e por disputas até as voltas finais, o Café com F1 chega para analisar os principais destaques da etapa.
Veja o vídeo abaixo
➡️ Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein
No programa, Max Verstappen aparece como o grande destaque após conquistar sua primeira vitória na temporada e encerrar um jejum de 15 corridas. O programa também debate a recuperação de Lewis Hamilton, que saiu de uma situação complicada para terminar no pódio, e a corrida difícil de Gabriel Bortoleto, que terminou em 18º após um toque com Carlos Sainz e uma punição.
Além disso, o Café com F1 escolhe o pior momento da corrida e aponta a surpresa positiva da etapa. Tudo isso em uma conversa rápida e descontraída sobre o que aconteceu em Sepang. Confira o novo episódio do Café com F1 acima e não se esqueça de deixar nos comentários: qual foi o grande destaque e quem mais decepcionou no GP do Bahrein?
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto se desculpa por batida na Fórmula 1: 'Meu erro'Há 2 horas
Fórmula 1
Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red BullHá 2 horas
Fórmula 1
Bortoleto erra, recebe punição da F1 e termina sem pontos no GP do BahreinHá 3 horas
Fórmula 1
Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do BahreinHá 5 horas
Fórmula 1
Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026Há 9 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)Há 12 horas
Mais LANCE!