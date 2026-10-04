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VÍDEO: 'Café com F1' debate os principais destaques do GP do Bahrein

Programa do Lance! acontece todo domingo, no Lance! TV

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 13:04
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Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026
Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

O GP do Bahrein rendeu assunto de sobra na Fórmula 1. Depois de uma corrida marcada pela chuva, pelo atraso na largada, por estratégias diferentes e por disputas até as voltas finais, o Café com F1 chega para analisar os principais destaques da etapa.

Veja o vídeo abaixo

➡️ Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

No programa, Max Verstappen aparece como o grande destaque após conquistar sua primeira vitória na temporada e encerrar um jejum de 15 corridas. O programa também debate a recuperação de Lewis Hamilton, que saiu de uma situação complicada para terminar no pódio, e a corrida difícil de Gabriel Bortoleto, que terminou em 18º após um toque com Carlos Sainz e uma punição.

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Além disso, o Café com F1 escolhe o pior momento da corrida e aponta a surpresa positiva da etapa. Tudo isso em uma conversa rápida e descontraída sobre o que aconteceu em Sepang. Confira o novo episódio do Café com F1 acima e não se esqueça de deixar nos comentários: qual foi o grande destaque e quem mais decepcionou no GP do Bahrein?

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Max Verstappen venceu o GP do Bahrein
Max Verstappen em ação no GP do Bahrein pela F1 2026 (Foto: JADE GAO / AFP)
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