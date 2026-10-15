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Rafa Câmara conquista feito inédito antes mesmo de estrear na F1

Piloto da Haas e Gabriel Bortoleto representam o Brasil na temporada de 2027

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 12:08
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Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2
Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2 (Foto: Reprodução)

Rafa Câmara já garantiu um lugar na história da Fórmula 1 antes mesmo de disputar sua primeira corrida na categoria. Confirmado pela Haas para a temporada de 2027, o pernambucano será o primeiro piloto nascido no Nordeste a chegar ao grid da elite do automobilismo mundial. A região era a única que faltava estrear na F1.

➡️ Fim da novela! Rafa Câmara fecha com a Haas e será o novo brasileiro da F1 em 2027

Natural de Recife, Câmara será o 34º brasileiro a disputar uma corrida de Fórmula 1. Entre os 33 antecessores, pilotos de diferentes regiões do país já haviam chegado à categoria, mas o Nordeste ainda não tinha um representante no grid. Com a chegada do jovem de 21 anos, todas as regiões brasileiras passam a ter um piloto na história da F1.

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#PilotoLocal de nascimento

1

Chico Landi

São Paulo (SP)

2

Gino Bianco

Itália - nasceu em Milão

3

Nano da Silva Ramos

França - nasceu em Paris

4

Fritz d'Orey

São Paulo (SP)

5

Emerson Fittipaldi

São Paulo (SP)

6

José Carlos Pace

São Paulo (SP)

7

Wilson Fittipaldi Jr.

São Paulo (SP)

8

Luiz Pereira Bueno

São Paulo (SP)

9

Ingo Hoffmann

São Paulo (SP)

10

Alex Dias Ribeiro

Belo Horizonte (MG)

11

Nelson Piquet

Rio de Janeiro (RJ)

12

Chico Serra

São Paulo (SP)

13

Raul Boesel

Curitiba (PR)

14

Roberto Moreno

Rio de Janeiro (RJ)

15

Ayrton Senna

São Paulo (SP)

16

Maurício Gugelmin

Joinville (SC)

17

Christian Fittipaldi

São Paulo (SP)

18

Rubens Barrichello

São Paulo (SP)

19

Pedro Paulo Diniz

São Paulo (SP)

20

Ricardo Rosset

São Paulo (SP)

21

Tarso Marques

Curitiba (PR)

22

Ricardo Zonta

Curitiba (PR)

23

Luciano Burti

São Paulo (SP)

24

Enrique Bernoldi

Curitiba (PR)

25

Felipe Massa

São Paulo (SP)

26

Cristiano da Matta

Belo Horizonte (MG)

27

Antônio Pizzonia

Manaus (AM)

28

Nelsinho Piquet

Alemanha - nasceu em Heidelberg

29

Bruno Senna

São Paulo (SP)

30

Lucas di Grassi

São Paulo (SP)

31

Felipe Nasr

Brasília (DF)

32

Pietro Fittipaldi

Estados Unidos - nasceu em Miami

33

Gabriel Bortoleto

São Paulo (SP)

34

Rafa Câmara

Recife (PE)

A estreia de Câmara está prevista para 2027, quando ele defenderá a Haas em um contrato plurianual. O brasileiro chega à categoria depois de conquistar títulos importantes nas categorias de base, como o da Fórmula Regional Europeia, em 2024, e o da Fórmula 3, em 2025. Atualmente, ele se destaca na liderança da Fórmula 2.

Além do marco regional, a promoção também recoloca dois brasileiros no grid da Fórmula 1. Câmara dividirá a categoria com Gabriel Bortoleto, que seguirá na Audi em 2027. Será a primeira vez que o Brasil terá dois pilotos simultaneamente na F1 desde 2016, quando contava com Felipe Massa e Felipe Nasr.

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Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein pela F1 2026
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