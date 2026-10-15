Rafa Câmara conquista feito inédito antes mesmo de estrear na F1
Piloto da Haas e Gabriel Bortoleto representam o Brasil na temporada de 2027
Rafa Câmara já garantiu um lugar na história da Fórmula 1 antes mesmo de disputar sua primeira corrida na categoria. Confirmado pela Haas para a temporada de 2027, o pernambucano será o primeiro piloto nascido no Nordeste a chegar ao grid da elite do automobilismo mundial. A região era a única que faltava estrear na F1.
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Natural de Recife, Câmara será o 34º brasileiro a disputar uma corrida de Fórmula 1. Entre os 33 antecessores, pilotos de diferentes regiões do país já haviam chegado à categoria, mas o Nordeste ainda não tinha um representante no grid. Com a chegada do jovem de 21 anos, todas as regiões brasileiras passam a ter um piloto na história da F1.
|#
|Piloto
|Local de nascimento
1
Chico Landi
São Paulo (SP)
2
Gino Bianco
Itália - nasceu em Milão
3
Nano da Silva Ramos
França - nasceu em Paris
4
Fritz d'Orey
São Paulo (SP)
5
Emerson Fittipaldi
São Paulo (SP)
6
José Carlos Pace
São Paulo (SP)
7
Wilson Fittipaldi Jr.
São Paulo (SP)
8
Luiz Pereira Bueno
São Paulo (SP)
9
Ingo Hoffmann
São Paulo (SP)
10
Alex Dias Ribeiro
Belo Horizonte (MG)
11
Nelson Piquet
Rio de Janeiro (RJ)
12
Chico Serra
São Paulo (SP)
13
Raul Boesel
Curitiba (PR)
14
Roberto Moreno
Rio de Janeiro (RJ)
15
Ayrton Senna
São Paulo (SP)
16
Maurício Gugelmin
Joinville (SC)
17
Christian Fittipaldi
São Paulo (SP)
18
Rubens Barrichello
São Paulo (SP)
19
Pedro Paulo Diniz
São Paulo (SP)
20
Ricardo Rosset
São Paulo (SP)
21
Tarso Marques
Curitiba (PR)
22
Ricardo Zonta
Curitiba (PR)
23
Luciano Burti
São Paulo (SP)
24
Enrique Bernoldi
Curitiba (PR)
25
Felipe Massa
São Paulo (SP)
26
Cristiano da Matta
Belo Horizonte (MG)
27
Antônio Pizzonia
Manaus (AM)
28
Nelsinho Piquet
Alemanha - nasceu em Heidelberg
29
Bruno Senna
São Paulo (SP)
30
Lucas di Grassi
São Paulo (SP)
31
Felipe Nasr
Brasília (DF)
32
Pietro Fittipaldi
Estados Unidos - nasceu em Miami
33
Gabriel Bortoleto
São Paulo (SP)
34
Rafa Câmara
Recife (PE)
A estreia de Câmara está prevista para 2027, quando ele defenderá a Haas em um contrato plurianual. O brasileiro chega à categoria depois de conquistar títulos importantes nas categorias de base, como o da Fórmula Regional Europeia, em 2024, e o da Fórmula 3, em 2025. Atualmente, ele se destaca na liderança da Fórmula 2.
Além do marco regional, a promoção também recoloca dois brasileiros no grid da Fórmula 1. Câmara dividirá a categoria com Gabriel Bortoleto, que seguirá na Audi em 2027. Será a primeira vez que o Brasil terá dois pilotos simultaneamente na F1 desde 2016, quando contava com Felipe Massa e Felipe Nasr.
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