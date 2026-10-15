Rafa Câmara conquista feito inédito antes mesmo de estrear na F1

Rafa Câmara já garantiu um lugar na história da Fórmula 1 antes mesmo de disputar sua primeira corrida na categoria. Confirmado pela Haas para a temporada de 2027, o pernambucano será o primeiro piloto nascido no Nordeste a chegar ao grid da elite do automobilismo mundial. A região era a única que faltava estrear na F1.

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Natural de Recife, Câmara será o 34º brasileiro a disputar uma corrida de Fórmula 1. Entre os 33 antecessores, pilotos de diferentes regiões do país já haviam chegado à categoria, mas o Nordeste ainda não tinha um representante no grid. Com a chegada do jovem de 21 anos, todas as regiões brasileiras passam a ter um piloto na história da F1.

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# Piloto Local de nascimento 1 Chico Landi São Paulo (SP) 2 Gino Bianco Itália - nasceu em Milão 3 Nano da Silva Ramos França - nasceu em Paris 4 Fritz d'Orey São Paulo (SP) 5 Emerson Fittipaldi São Paulo (SP) 6 José Carlos Pace São Paulo (SP) 7 Wilson Fittipaldi Jr. São Paulo (SP) 8 Luiz Pereira Bueno São Paulo (SP) 9 Ingo Hoffmann São Paulo (SP) 10 Alex Dias Ribeiro Belo Horizonte (MG) 11 Nelson Piquet Rio de Janeiro (RJ) 12 Chico Serra São Paulo (SP) 13 Raul Boesel Curitiba (PR) 14 Roberto Moreno Rio de Janeiro (RJ) 15 Ayrton Senna São Paulo (SP) 16 Maurício Gugelmin Joinville (SC) 17 Christian Fittipaldi São Paulo (SP) 18 Rubens Barrichello São Paulo (SP) 19 Pedro Paulo Diniz São Paulo (SP) 20 Ricardo Rosset São Paulo (SP) 21 Tarso Marques Curitiba (PR) 22 Ricardo Zonta Curitiba (PR) 23 Luciano Burti São Paulo (SP) 24 Enrique Bernoldi Curitiba (PR) 25 Felipe Massa São Paulo (SP) 26 Cristiano da Matta Belo Horizonte (MG) 27 Antônio Pizzonia Manaus (AM) 28 Nelsinho Piquet Alemanha - nasceu em Heidelberg 29 Bruno Senna São Paulo (SP) 30 Lucas di Grassi São Paulo (SP) 31 Felipe Nasr Brasília (DF) 32 Pietro Fittipaldi Estados Unidos - nasceu em Miami 33 Gabriel Bortoleto São Paulo (SP) 34 Rafa Câmara Recife (PE)

A estreia de Câmara está prevista para 2027, quando ele defenderá a Haas em um contrato plurianual. O brasileiro chega à categoria depois de conquistar títulos importantes nas categorias de base, como o da Fórmula Regional Europeia, em 2024, e o da Fórmula 3, em 2025. Atualmente, ele se destaca na liderança da Fórmula 2.

Além do marco regional, a promoção também recoloca dois brasileiros no grid da Fórmula 1. Câmara dividirá a categoria com Gabriel Bortoleto, que seguirá na Audi em 2027. Será a primeira vez que o Brasil terá dois pilotos simultaneamente na F1 desde 2016, quando contava com Felipe Massa e Felipe Nasr.

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