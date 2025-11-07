Prefeito de São Paulo responde 'desafio' de Eduardo Paes na F1: 'Nunca!'
O carioca afirmou que a capital paulista perderá o GP de F1 para o Rio
Em meio ao final de semana do Grande Prêmio de São Paulo, as discussões sobre o Autódromo da Pedra de Guaratiba estão acaloradas. Nesta sexta-feira (7), Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, respondeu a uma declaração feita por Eduardo Paes no dia anterior. Em evento realizado na Cidade das Artes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, o carioca havia dito que a capital paulista poderia perder o GP de F1 para o Rio.
— Eu deixo um desafio para São Paulo: aumente o volume que a F1 vai voltar para o Rio de Janeiro! Temos uma previsão de inauguração para 2028 — afirmou Paes.
Nunes rebate 'desafio' de Eduardo Paes na F1
Em resposta, nesta sexta-feira (7), Nunes afirmou que São Paulo tem mais estrutura para receber grandes eventos, em comparação às condições oferecidas pelo Rio de Janeiro. Por isso, segundo ele, as corridas de Fórmula 1 não sairão da cidade. A validade do contrato da competição com Interlagos é 2030.
— Nunca, nunca, nunca! É muito difícil você conseguir fazer algo melhor do que a gente tem aqui, além de haver toda uma condição que é analisada com relação à disponibilização de aeroportos, a questão da rede hoteleira, a segurança — analisou Nunes.
O prefeito ainda ressaltou o carinho pela cidade fluminense e a amizade com Paes, mas criticou atitudes do carioca.
— Não estou criticando o Rio, amo o Rio. O Eduardo é um grande amigo. Ele só, às vezes, quer fazer umas brincadeiras sem graça, mas faz parte. Agora, o que a gente tem aqui de condições para atender um evento desse tamanho, não tem no Rio, não tem em outra cidade da América do Sul — completou o prefeito.
