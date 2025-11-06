Nesta segunda-feira (3), o princípe William, herdeiro do trono inglês, chocou a todos ao jogar vôlei nas areias da Praia de Copacabana, ao lado da atleta Carol Solberg. A repercussão chegou até Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Segundo ele, a situação foi uma jogada de marketing para conquistar a população carioca. Em contraponto, Paes brincou que o Rio já tem um reino, e é ele "o dono do trono".

— A gente tem problemas no Rio de Janeiro todo dia, mas todo mundo vê que essa cidade é um lugar desejado. Claro que aquele Princípe William é um marqueteiro. É um marqueteiro no bom sentido; ele constrói uma imagem da realeza. Mas eu falei: ele é rei do Reino Unido, o rei do Rio sou eu — disse o prefeito, de forma humorada.

A declaração foi feita em evento realizado na Cidade das Artes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, voltado à construção do Autódromo da Pedra de Guaratiba. Nele, o consórcio responsável pela construção do complexo apresentou o projeto com a presença de Eduardo Paes.

Durante a fala, o prefeito exaltou a capacidade do Rio de receber grandes eventos e grandes personalidades globais. Assim, usou o Príncipe William como exemplo, já que o herdeiro passou a semana na cidade.

Eduardo Paes no evento de apresentação do Autódromo de Guaratiba, no Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Entenda o autódromo de Guaratiba, no Rio de Janeiro

O projeto foi apresentado pela Populous, Driven, WSP e RLB. Segundo os projetistas, o autódromo ficaria a cerca de 1h20 de carro do Aeroporto Internacional do Galeão. A construção será focada na integração com o entorno, na sustentabilidade e no uso flexível. Além de ser um lugar para corrida, o autódromo também será multiúso.

A primeiro momento, o Autódromo de Guaratiba terá um Kartódromo, terraço, garagens, paddock, além de uma vila e um automóvel clube. O traçado terá 10 curvas no sentido anti-horário e 4,71 km de extensão. A expectativa é que tenha capacidade para 120 mil pessoas.

Estão previstas 11 variações de traçado, que poderão ser utilizadas em diversas categorias. O objetivo do autódromo é alcançar o Grau FIA 1 e FIM A, os mais altos do automobilismo. O investimento inicial será de R$ 1,3 bilhões, sem recursos públicos.