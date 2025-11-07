Após início complicado, Lando Norris aproveitou os minutos finais do único treino livre do GP do Brasil na F1 2025 com maestria na manhã desta sexta-feira (7). O britânico brilhou com os compostos médios e assumiu a liderança após o fim do relógio para desbancar Oscar Piastri, seu companheiro na McLaren, no Autódromo de Interlagos. Enquanto Gabriel Bortoleto fazia excelente 5º lugar, o australiano e Nico Hulkenberg fechavam o pódio. ➡️ Veja os lances por minutagem da sessão de testes.

Como foi o treino livre no GP do Brasil?

Como o GP do Brasil conta com corrida sprint, a empolgação era grande, entre os pilotos e equipes, para aproveitar o único treino livre da etapa. Kimi Antonelli e George Russell, da Mercedes, se anteciparam e lideraram a fila de espera na saída dos boxes minutos antes do início da sessão.

O novato italiano, então, foi o primeiro a fechar volta rápida e assumiu momentaneamente a liderança, que foi tomada por seu companheiro. Não demorou para a McLaren voltar a despontar na tabela com Piastri, enquanto Bortoleto enfim abria um bom tempo.

Antes do fim dos 10 primeiros minutos, Yuki Tsunoda perde equilíbrio na zebra, é "jogado" nas barreiras e precisa voltar aos boxes para reparos em sua Red Bull. Pouco depois, Russell voltou ao topo e, por lá ficou, até a mudança geral para os compostos médios.

A mudança pareceu favorecer o trabalho de Piastri no Autódromo de Interlagos. Antes, no entanto, o australiano quase se envolveu em um acidente com Tsunoda – que estava enfim de volta após 20 minutos – em uma fechada que tirou o japonês da pista.

De volta para o topo, Piastri brilhou em uma volta perfeita com todos os setores roxos. Esse tempo, inclusive, manteve o vice-líder do Mundial de Pilotos na liderança até Norris surpreender após o fim do relógio. O britânico registrou 1m09s975 e ficou 0,02 segundos a frente do companheiro.

Além da McLaren, a dupla da Sauber também surpreendeu nos minutos finais do treino livre. Bortoleto encaixou um tempo sólido para assumir a terceira colocação momentânea, mas não caiu muito depois. Com a subida de Fernando Alonso (4º) e Nico Hulkenberg (3º), o brasileiro terminou em quinto colocado.

GP do Brasil de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

GP do Brasil

21ª rodada - F1

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de novembro, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos

👁️ Onde assistir: Band e F1TV

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real