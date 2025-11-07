O futuro de Franco Colapinto teve enfim um destino confirmado na Fórmula 1: a Alpine, sua equipe atual. Minutos antes da primeira atividade do GP de São Paulo, o argentino pode se encaminhar à pista em Interlagos com a certeza do retorno na próxima temporada. A informação foi confirmada pela entidade na manhã desta sexta-feira (7).

Os últimos "breaking", famosa chamada da Fórmula 1 para notícias urgentes, que citam Colapinto tem sido bom sinal para o argentino. No início da temporada de 2025, o anúncio de sua promoção a titular no lugar do australiano Doohan e, agora, a renovação de contrato com a Alpine para a F1 2026.

Sem grandes resultados desde que tomou o lugar de Jack Doohan, o argentino ainda não pontuou no ano. O sucesso no confronto interno contra seu companheiro Pierre Gasly foi, sem dúvidas, um diferencial para Colapinto.

Colapinto mantém foco para futuro na Alpine

Ainda com dificuldades para ajustar o carro em relação aos rivais, a Alpine é a última colocada na disputa de construtores. Colapinto foi questionado sobre a permanência na equipe para 2026, preferiu trazer o foco para o presente, antes mesmo da confirmação sobre sua permanência.

— Eu não sei, estou pensando corrida a corrida, estou tentando me manter focado nesse fim de semana. É um fim de semana, uma pista e um lugar que eu gosto muito, e poder correr pela Fórmula 1 no Brasil novamente é muito especial pra mim. Mal posso esperar para entrar na pista, ter um bom fim de semana e curtir com os fãs. Eles fizeram um grande esforço para vir até aqui, e eu quero dar algo de volta - declarou.

Além da presença da torcida, já que a etapa do Brasil é a mais próxima dos argentinos, o GP Brasil também ficou marcado na história de Franco Colapinto com sua estreia em um carro de Fórmula 1, em 2024. Na ocasião, a corrida aconteceu sob fortes chuvas, cenário que deve se repetir neste fim de semana.

— Eu aprendi muito, foi minha primeira vez nessas condições, com a pista alagada, foi bem complicado. Uma experiência dura, mas muito boa. Fiquei muito feliz por ter essa experiência e saber o que esperar a agora. É uma pista complicada, especialmente quando molhada - projetou.