GP do Brasil de F1: quando, horário e onde assistir ao treino livre

A Fórmula 1 (F1) realiza, nesta sexta-feira (7), o treino livre e a classificação sprint do Grande Prêmio do Brasil, 21ª etapa da temporada. A prova acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O único treino livre será às 11h30 (de Brasília), enquanto a classificação sprint acontece a partir das 15h30. As sessões têm transmissão do BandSports e F1TV e cobertura em tempo real no Lance!

Com um brasileiro de volta no grid após oito anos, o evento traz todos os elementos para um perfeito clima de festa. De acordo com dados da SPTuris, empresa da prefeitura responsável pelos grandes eventos na capital paulista, a expectativa é de superar o público do ano passado. Em 2024, 291.717 pessoas compareceram ao Autódromo.

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

GP do Brasil de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

