Piloto da F1 se surpreende com ligação para GP da Holanda: 'Na praia' Yuki Tsunoda, piloto reserva, receberá uma vaga de titular na Racing Bulls na próxima etapa da elite do automobilismo mundial

A lesão de Isack Hadjar deu início a uma verdadeira "dança das cadeiras" na Fórmula 1. No Grande Prêmio da Holanda, que acontece entre a próxima sexta-feira (21) e domingo (23), Liam Lawson será o responsável por ocupar a vaga do francês na Red Bull, enquanto Yuki Tsunoda assume o carro da Racing Bulls. Em coletiva nesta quinta (20), o japonês, piloto reserva, revelou como foi o momento em que recebeu a notícia de que correria em Zandvoort.

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Segundo Tsunoda, ele estava "relaxando" em uma praia na Grécia quando recebeu a ligação de seu empresário. Na chamada, o japonês foi informado da possibilidade de assumir o posto de titular da Racing Bulls na etapa que marca o retorno da F1 após férias, e que precisaria ir imediatamente para o Reino Unido. Tsunoda recebeu a notícia apenas na terça-feira (18), um dia antes do anúncio oficial da substituição para o GP da Holanda.

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— Eu estava com o meu empresário e outros amigos na Grécia, passando tempo juntos. Eu estava na praia. Não estava lá só curtindo a praia o tempo todo; também estava treinando e tudo mais. Mas, no momento em que recebi a ligação de meus empresários na praia, estava bem relaxado e observando o legal e bonito oceano. De repente, eu recebi uma chamada dizendo: 'Ok, você tem que ir para o Reino Unido'. Ok, eu estava na Grécia só por 24 horas e vocês já querem que eu volte para o Reino Unido? Eu perguntei 'Por quê?' – 'Talvez você venha a correr nesse fim de semana'. Ok, então é para lá que eu vou!

Yuki Tsunoda durante coletiva em Silverstone na F1 2025 (foto: Ben STANSALL / AFP)

Tsunoda estreou na Fórmula 1 em 2021, acumulando 111 etapas disputadas. Entre 2021 e 2024, correu justamente pela AlphaTauri/Racing Bulls e, em 2025, foi promovido para a equipe principal ao lado de Max Verstappen na Red Bull. O japonês terminou o Mundial de Pilotos apenas na 17ª colocação e, neste ano, perdeu espaço e foi substituído por Isack Hadjar, assumindo o posto de piloto reserva e de testes da equipe. Mesmo assim, garante que segue focado e em boa forma.

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— Fisicamente e mentalmente, estou em forma, pois treinei quase todos os dias e por bastante tempo. Tive muito tempo para treinar, já que não tinha mais nada para fazer além disso. Fiz quatro sessões de TPC (Testes com Carros Anteriores) e completei o equivalente a umas cinco distâncias de corrida. Portanto, estou bem preparado e ganhei uma boa experiência de pilotagem nesses testes. Só preciso me acostumar com este carro, que imagino que será bem diferente, com procedimentos distintos, a largada e tudo mais — disse Tsunoda.

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A lesão de Isack Hadjar

Segundo relatos, Liam Lawson sofreu a contusão durante um treino na academia enquanto se preparava para o retorno às atividades da Fórmula 1. Com o problema, o retorno de Isack Hadjar é adiado para o GP da Itália, em Monza.

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— O piloto da Red Bull Racing, Isack Hadjar, sofreu uma lesão no pulso durante o recesso de verão, o que o impedirá de competir no GP da Holanda de 2026. Daremos as boas-vindas de volta a Liam Lawson, que o substituirá no RB22 neste fim de semana. A equipe deseja a Isack uma rápida recuperação e agradece a Liam por assumir o lugar em tão curto prazo — escreveu a Red Bull, em nota à imprensa.

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