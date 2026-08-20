Sainz terá salário próximo ao de campeões da F1; veja lista
Espanhol renovou contrato com a Williams para a próxima temporada da elite do automobilismo mundial
A renovação de Carlos Sainz com a Williams, anunciada nesta quarta-feira (19), renderá um salário multimilionário ao espanhol, de cerca de 30 milhões de euros (R$ 181,8 milhões), segundo o jornal Marca. As cifras se aproximam das recebidas por campeões da Fórmula 1, mesmo que ele nunca tenha ganho um título na elite do automobilismo mundial.
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Quem lidera a lista de salário da Fórmula 1 é Max Verstappen. As especulações giram em torno de 70 milhões de euros anuais (R$ 424,2 milhões). Mas é provável que a "bolada" aumente ainda mais, já que o tetracampeão mundial deu fim às especulações e renovou seu contrato com a Red Bull. Logo atrás do holandês, vem Lewis Hamilton. Junto à Ferrari, o heptacampeão recebe cerca de 60 milhões de euros por ano (R$ 363,6 milhões).
O ranking de salários fica curioso nas terceira e quarta posições, ocupadas por pilotos que nunca levantaram o troféu do Mundial de Pilotos. Charles Leclerc, da Ferrari, e George Russell, da Mercedes, são agraciados por cifras entre R$ 242,4 e 206 milhões. Na sequência, vem o atual campeão Lando Norris, da McLaren, com 30 milhões de euros, cerca de R$ 181,8 milhões - o mesmo valor recebido por Carlos Sainz, atual 15º colocado da F1 2026.
Confira o ranking de salários da F1
|PILOTO
|EQUIPE
|SALÁRIO (EM EUROS)
|SALÁRIO (EM REAIS)
Max Verstappen
Red Bull
70 milhões
R$ 424,2 milhões
Lewis Hamilton
Ferrari
60 milhões
R$ 363,6 milhões
Charles Leclerc
Ferrari
40 milhões
R$ 242,4 milhões
George Russell
Mercedes
34 milhões
R$ 206 milhões
Lando Norris
McLaren
30 milhões
R$ 181,8 milhões
Carlos Sainz
Williams
30 milhões
R$ 181,8 milhões
Fernando Alonso
Aston Martin
20 milhões
R$ 121,2 milhões
Oscar Piastri
McLaren
13 milhões
R$ 68,4 milhões
Pierre Gasly
Alpine
12 milhões
R$ 63,1 milhões
Alexander Albon
Williams
12 milhões
R$ 63,1 milhões
Lance Stroll
Aston Martin
12 milhões
R$ 63,1 milhões
Sergio Pérez
Cadillac
8 milhões
R$ 42,1 milhões
Nico Hulkenberg
Audi
7 milhões
R$ 36,8 milhões
Esteban Ocon
Haas
7 milhões
R$ 36,8 milhões
Isack Hadjar
Red Bull
5 milhões
R$ 26,3 milhões
Valtteri Bottas
Cadillac
5 milhões
R$ 26,3 milhões
Gabriel Bortoleto
Audi
2 milhões
R$ 10,5 milhões
Kimi Antonelli
Mercedes
2 milhões
R$ 10,5 milhões
Oliver Bearman
Haas
1 milhão
R$ 5,26 milhões
Liam Lawson
Racing Bulls
1 milhão
R$ 5,26 milhões
Franco Colapinto
Alpine
500 mil a 1 milhão
R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões
Arvid Lindblad
Racing Bulls
500 mil a 1 milhão
R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões
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