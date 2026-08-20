Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sainz terá salário próximo ao de campeões da F1; veja lista

Espanhol renovou contrato com a Williams para a próxima temporada da elite do automobilismo mundial

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 16:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O piloto espanhol da Williams, Carlos Sainz, participa de coletiva no segundo dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 19 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Carlos Sainz em coletiva de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

A renovação de Carlos Sainz com a Williams, anunciada nesta quarta-feira (19), renderá um salário multimilionário ao espanhol, de cerca de 30 milhões de euros (R$ 181,8 milhões), segundo o jornal Marca. As cifras se aproximam das recebidas por campeões da Fórmula 1, mesmo que ele nunca tenha ganho um título na elite do automobilismo mundial.

➡️ Sainz renova com Williams e afasta rumores de dupla com Bortoleto na F1

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Quem lidera a lista de salário da Fórmula 1 é Max Verstappen. As especulações giram em torno de 70 milhões de euros anuais (R$ 424,2 milhões). Mas é provável que a "bolada" aumente ainda mais, já que o tetracampeão mundial deu fim às especulações e renovou seu contrato com a Red Bull. Logo atrás do holandês, vem Lewis Hamilton. Junto à Ferrari, o heptacampeão recebe cerca de 60 milhões de euros por ano (R$ 363,6 milhões).

continua após a publicidade

O ranking de salários fica curioso nas terceira e quarta posições, ocupadas por pilotos que nunca levantaram o troféu do Mundial de Pilotos. Charles Leclerc, da Ferrari, e George Russell, da Mercedes, são agraciados por cifras entre R$ 242,4 e 206 milhões. Na sequência, vem o atual campeão Lando Norris, da McLaren, com 30 milhões de euros, cerca de R$ 181,8 milhões - o mesmo valor recebido por Carlos Sainz, atual 15º colocado da F1 2026.

Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Confira o ranking de salários da F1

PILOTOEQUIPESALÁRIO (EM EUROS)SALÁRIO (EM REAIS)

Max Verstappen

Red Bull

70 milhões

R$ 424,2 milhões

Lewis Hamilton

Ferrari

60 milhões

R$ 363,6 milhões

Charles Leclerc

Ferrari

40 milhões

R$ 242,4 milhões

George Russell

Mercedes

34 milhões

R$ 206 milhões

Lando Norris

McLaren

30 milhões

R$ 181,8 milhões

Carlos Sainz

Williams

30 milhões

R$ 181,8 milhões

Fernando Alonso

Aston Martin

20 milhões

R$ 121,2 milhões

Oscar Piastri

McLaren

13 milhões

R$ 68,4 milhões

Pierre Gasly

Alpine

12 milhões

R$ 63,1 milhões

Alexander Albon

Williams

12 milhões

R$ 63,1 milhões

Lance Stroll

Aston Martin

12 milhões

R$ 63,1 milhões

Sergio Pérez

Cadillac

8 milhões

R$ 42,1 milhões

Nico Hulkenberg

Audi

7 milhões

R$ 36,8 milhões

Esteban Ocon

Haas

7 milhões

R$ 36,8 milhões

Isack Hadjar

Red Bull

5 milhões

R$ 26,3 milhões

Valtteri Bottas

Cadillac

5 milhões

R$ 26,3 milhões

Gabriel Bortoleto

Audi

2 milhões

R$ 10,5 milhões

Kimi Antonelli

Mercedes

2 milhões

R$ 10,5 milhões

Oliver Bearman

Haas

1 milhão

R$ 5,26 milhões

Liam Lawson

Racing Bulls

1 milhão

R$ 5,26 milhões

Franco Colapinto

Alpine

500 mil a 1 milhão

R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões

Arvid Lindblad

Racing Bulls

500 mil a 1 milhão

R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões

🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na F1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)

Fórmula 1

Opinião: Russell e Antonelli vivem os dois lados da pressão na F1

Há 4 minutos
FILES-AUTO-PRIX-F1-JPN-TSUNODA

Fórmula 1

Piloto da F1 se surpreende com ligação para GP da Holanda: 'Na praia'

Há 9 minutos
O piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, durante coletiva de imprensa no Circuito de Zandvoort

Fórmula 1

Verstappen esteve 'mais perto de aposentadoria do que de nova equipe' na F1

Há 6 horas
O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen renovou seu vínculo com a Red Bull

Fórmula 1

F1: Verstappen encerra rumores e renova com a Red Bull

Há 8 horas
À esquerda, Isabella Bernardini posa para foto com o namorado Gabriel Bortoleto, à direita, piloto de Fórmula 1

Fórmula 1

Bortoleto, Hamilton e mais: veja como os pilotos da F1 passaram as férias

Há 21 horas
Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Fórmula 1

F1: Rafael Câmara lidera disputa por vaga na Haas em 2027, diz repórter

Há 1 dia
Mais LANCE!
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Rafa Câmara está perto de estrear em etapa da F1 2026

Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Bortoleto afasta rumores de saída da F1: 'Minha vaga está preenchida'

Carlos Sainz, da Williams, no GP da Hungria pela F1 2026

Sainz renova com Williams e afasta rumores de dupla com Bortoleto na F1

Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Piloto da Red Bull será substituído na F1 durante GP da Holanda

Alexander Albon durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

Fórmula 1 anuncia renovação de Alex Albon para temporada de 2027

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Bortoleto analisa 'instabilidade' da F1 para o GP da Holanda

Yuki Tsunoda, da RB, durante treinoem Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

F1: piloto da Red Bull negocia migrar para Indy, diz site

Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

F1 confirma Max Verstappen em 2027, mas 'ignora' Gabriel Bortoleto

George Russell participa de coletiva após a vitória da Mercedes no GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

F1: Russell revela sequelas físicas de GP em Sakhir; entenda

Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026

GP da Holanda: saiba horário e programação da próxima etapa da F1 2026

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Antonelli imita Verstappen e corre com nome falso durante pausa da F1

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Bortoleto comenta rumores sobre Sainz e futuro na Audi

Gabriel Bortoleto no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)

Bortoleto já estava nos planos da Audi antes da chegada à F1