Sainz terá salário próximo ao de campeões da F1; veja lista Espanhol renovou contrato com a Williams para a próxima temporada da elite do automobilismo mundial

A renovação de Carlos Sainz com a Williams, anunciada nesta quarta-feira (19), renderá um salário multimilionário ao espanhol, de cerca de 30 milhões de euros (R$ 181,8 milhões), segundo o jornal Marca. As cifras se aproximam das recebidas por campeões da Fórmula 1, mesmo que ele nunca tenha ganho um título na elite do automobilismo mundial.

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Quem lidera a lista de salário da Fórmula 1 é Max Verstappen. As especulações giram em torno de 70 milhões de euros anuais (R$ 424,2 milhões). Mas é provável que a "bolada" aumente ainda mais, já que o tetracampeão mundial deu fim às especulações e renovou seu contrato com a Red Bull. Logo atrás do holandês, vem Lewis Hamilton. Junto à Ferrari, o heptacampeão recebe cerca de 60 milhões de euros por ano (R$ 363,6 milhões).

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O ranking de salários fica curioso nas terceira e quarta posições, ocupadas por pilotos que nunca levantaram o troféu do Mundial de Pilotos. Charles Leclerc, da Ferrari, e George Russell, da Mercedes, são agraciados por cifras entre R$ 242,4 e 206 milhões. Na sequência, vem o atual campeão Lando Norris, da McLaren, com 30 milhões de euros, cerca de R$ 181,8 milhões - o mesmo valor recebido por Carlos Sainz, atual 15º colocado da F1 2026.

Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Confira o ranking de salários da F1

PILOTO EQUIPE SALÁRIO (EM EUROS) SALÁRIO (EM REAIS) Max Verstappen Red Bull 70 milhões R$ 424,2 milhões Lewis Hamilton Ferrari 60 milhões R$ 363,6 milhões Charles Leclerc Ferrari 40 milhões R$ 242,4 milhões George Russell Mercedes 34 milhões R$ 206 milhões Lando Norris McLaren 30 milhões R$ 181,8 milhões Carlos Sainz Williams 30 milhões R$ 181,8 milhões Fernando Alonso Aston Martin 20 milhões R$ 121,2 milhões Oscar Piastri McLaren 13 milhões R$ 68,4 milhões Pierre Gasly Alpine 12 milhões R$ 63,1 milhões Alexander Albon Williams 12 milhões R$ 63,1 milhões Lance Stroll Aston Martin 12 milhões R$ 63,1 milhões Sergio Pérez Cadillac 8 milhões R$ 42,1 milhões Nico Hulkenberg Audi 7 milhões R$ 36,8 milhões Esteban Ocon Haas 7 milhões R$ 36,8 milhões Isack Hadjar Red Bull 5 milhões R$ 26,3 milhões Valtteri Bottas Cadillac 5 milhões R$ 26,3 milhões Gabriel Bortoleto Audi 2 milhões R$ 10,5 milhões Kimi Antonelli Mercedes 2 milhões R$ 10,5 milhões Oliver Bearman Haas 1 milhão R$ 5,26 milhões Liam Lawson Racing Bulls 1 milhão R$ 5,26 milhões Franco Colapinto Alpine 500 mil a 1 milhão R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões Arvid Lindblad Racing Bulls 500 mil a 1 milhão R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões

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