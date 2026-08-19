Piloto da Red Bull será substituido na F1 durante GP da Holanda
Isack Hadjar sofreu uma lesão no punho durante as férias e dará lugar a Liam Lawson
Isack Hadjar não participará das atividades do GP da Holanda, primeira etapa após as férias de verão da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (19), a Red Bull anunciou que Liam Lawson será o responsável por ocupar a vaga do francês, enquanto Yuki Tsunoda assume o carro da Racing Bulls. As atividades em Zandvoort acontecem entre os dias 21 e 23 de agosto.
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O motivo da troca é uma lesão no punho de Hadjar. Segundo relatos, o jovem piloto sofreu a contusão durante um treino na academia enquanto se preparava para o retorno às atividades da Fórmula 1. Com o problema, o retorno de Isack é adiado para o GP da Itália, em Monza.
— O piloto da Red Bull Racing, Isack Hadjar, sofreu uma lesão no pulso durante o recesso de verão, o que o impedirá de competir no GP da Holanda de 2026. Daremos as boas-vindas de volta a Liam Lawson, que o substituirá no RB22 neste fim de semana. A equipe deseja a Isack uma rápida recuperação e agradece a Liam por assumir o lugar em tão curto prazo — escreveu a Red Bull, em nota à imprensa.
Liam Lawson, então, volta ao posto na equipe principal cerca de um ano após ter sido rebaixado para a Racing Bulls. O neozelandês havia sido escolhido pela Red Bull para substituir Sergio Pérez em 2025, mas disputou apenas duas corridas antes de perder a vaga para Yuki Tsunoda. Agora, quase um ano depois, terá uma nova oportunidade ao lado de Max Verstappen.
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Curiosamente, o GP da Holanda também foi o palco da estreia de Lawson na Fórmula 1, em 2023. Na ocasião, ele assumiu o lugar de Daniel Ricciardo, que havia fraturado o punho durante os treinos em Zandvoort. Três anos depois, o neozelandês retorna ao mesmo circuito novamente como substituto de um piloto afastado por uma lesão no punho – desta vez, Hadjar.
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