Kimi Antonelli pode conquistar o primeiro título mundial da carreira já no próximo fim de semana, quando a Fórmula 1 vai para Austin, para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Na liderança do Mundial de Pilotos desde a terceira etapa, o italiano chega à 18ª etapa da temporada de 2026 com uma vantagem de 102 pontos sobre George Russell. E essa será sua primeira oportunidade de confirmar matematicamente o campeonato.

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Após o GP de Singapura, Antonelli chegou aos 340 pontos, enquanto Russell aparece em segundo, com 238. Lewis Hamilton é o terceiro, com 229, seguido por Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris. Apesar da vantagem construída pelo italiano, o campeonato pode ainda não estar matematicamente definido, mas o fim parece perto.

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O que Antonelli precisa para ser campeão em Austin?

Pelo calendário atual, depois do GP dos Estados Unidos ainda restarão cinco etapas: México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Como cada corrida pode distribuir até 25 pontos para o vencedor, ainda estarão disponíveis 125 pontos após Austin.

Por isso, Antonelli precisa terminar o fim de semana com pelo menos 125 pontos de vantagem sobre qualquer adversário para garantir o título. Atualmente, a diferença para Russell é de 102 pontos.

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Na prática, o italiano só precisa ampliar essa vantagem em Austin. Uma vitória é o único caminho para chegar ao objetivo já no fim de outubro. Ainda assim, o resultado de Russell também será fundamental para definir a conta.

Se Antonelli vencer, Russell precisa terminar no máximo até a nona colocação, o que lhe daria apenas dois pontos. Assim, George chegaria apenas a 240 e ficaria a exatos 125 pontos de diferença de Antonelli, que levaria a melhor no critério de desempate. A Fórmula 1 define que, em caso de empate, leva a melhor o piloto com mais vitórias na temporada.

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Já no caso de Hamilton, a situação de Kimi é mais tranquila. O heptacampeão teria de receber a bandeira em quinto ou pior, o que o faria chegar a 239 pontos no Mundial – ou seja, a 126 de diferença para o líder do campeonato.

Caso consiga o título em Austin, Antonelli também fará história na Fórmula 1. Aos 20 anos, o piloto da Mercedes se tornará o campeão mundial mais jovem da história da categoria, superando por muito a marca que atualmente pertence a Sebastian Vettel. O alemão tinha 23 anos e 133 dias, na época.

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