Gabriel Bortoleto tem boas memórias de sua última passagem pela África com o automobilismo. No dia 13 de dezembro de 2024, a temporada do brasileiro foi recompensada, além do título da Fórmula 2, com o reconhecimento de "melhor novato" do ano. A cerimônia envolveu todas as categorias regidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), como a F1.

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A temporada de Bortoleto havia começado já com altas expectativas, principalmente após o título da F3 em seu primeiro ano na categoria. E, já na primeira etapa, ele mostrou que o que estava por vir seria tão brilhante quanto o ano anterior. No Bahrein, por exemplo, um toque em Isack Hadjar havia tirado o brasileiro da pole position por conta de uma punição de 10 segundos. Em uma corrida de recuperação, porém, ganhou seis posições em nove voltas e terminou em quinto, deixando indícios de que havia algo especial no piloto.

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Depois, com problemas no carro, o brasileiro abandonou por quebras em rodadas seguidas, na Arábia Saudita e na Austrália. Mas, como diz o ditado, "no final de uma tempestade, há um arco-íris". Gabriel conseguiu experimentar o gostinho do primeiro pódio na Emília-Romanha, onde conquistou o segundo lugar. Com o ótimo resultado em Ímola, Bortoleto subiu para o top 5 da classificação. Na Áustria, após largar em terceiro, subiu ao degrau mais alto do pódio. O resultado fez com que chegasse ao top 3, atrás de Hadjar e Paul Aron.

O ponto marcante da temporada foi a corrida na Itália. Gabriel Bortoleto largou em último, venceu a corrida e trouxe nos bastidores a negociação com a Sauber. Em Baku, no Azerbaijão, Bortoleto terminou em quarto, escapou de uma batida e assumiu a liderança do campeonato. No Catar, mesmo chegando em primeiro, tomou uma punição de cinco segundos e ficou atrás de Hadjar. Mas a situação não abalou o brasileiro, já que foi suficiente para manter a liderança do título mundial até o fim de 2024.

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O desempenho ao longo do calendário chamou a atenção da Fórmula 1. Ainda em comemoração pelo título, Bortoleto também pôde celebrar o novo contrato com a elite do automobilismo. Os principais feitos do brasileiro em 2024 foram, então, coroados durante a cerimônia de celebração da FIA em Ruanda, onde recebeu o prêmio de melhor novato do ano.

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F1 anuncia retorno à África após 37 anos

Agora, a lembrança da cerimônia ganha um novo significado. A Fórmula 1 anunciou um acordo de dez anos para realizar o Grande Prêmio da África em Ruanda, marcando o retorno da categoria ao continente após 37 anos. A prova deve estrear entre 2030 e 2031, em um autódromo permanente a ser construído em Bugesera, região próxima à capital Kigali.

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A última corrida da Fórmula 1 na África foi disputada em 1993, no circuito de Kyalami, na África do Sul, com vitória do francês Alain Prost. Desde então, a categoria não realizou etapas no continente, embora tenha avaliado projetos para retorno, inclusive na África do Sul e no Marrocos.

O novo circuito ruandês, chamado Rwanda International Circuit, será erguido a cerca de 40 quilômetros ao sul de Kigali, próximo ao novo aeroporto internacional em construção. O traçado, desenvolvido pelo ex-piloto Alex Wurz em parceria com o escritório do engenheiro Hermann Tilke, terá curvas de média e alta velocidade e será homologado com o padrão Grau 1 da FIA, exigido para receber a Fórmula 1.

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Assim, a África volta ao calendário da F1 com uma ligação especial com Bortoleto. Foi justamente em Ruanda, na última passagem da categoria pelo continente, que o brasileiro encerrou uma temporada histórica com o título da Fórmula 2 e o prêmio de melhor novato da FIA. Agora, anos depois, o continente volta a fazer parte dos planos da Fórmula 1.