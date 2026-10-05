Kimi Antonelli pode conquistar o primeiro título mundial de sua carreira em solo brasileiro. Líder da Fórmula 1 após 16 etapas, o italiano abriu 84 pontos de vantagem para George Russell depois do GP do Bahrein, disputado na Malásia. Caso mantenha a atual margem até a corrida, a conquista do jovem piloto pode ser confirmada no GP de São Paulo, em Interlagos.

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Antonelli soma 320 pontos, contra 236 de Russell. Com sete etapas restantes, a disputa ainda está matematicamente aberta, mas o piloto da Mercedes ganhou uma vantagem importante após o abandono do companheiro de equipe em Sepang. E a equação é simples.

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Para saber quando o título pode ser definido, a conta é feita comparando a vantagem de Antonelli com o número máximo de pontos que ainda estarão em disputa. Se a diferença entre o líder e o segundo colocado for maior do que a pontuação restante após uma determinada etapa, o campeonato estará matematicamente decidido, já que o rival não terá mais pontos suficientes para alcançá-lo.

O GP de São Paulo será a 20ª etapa da temporada, em 8 de novembro. Depois de Interlagos, restarão apenas as provas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi, que distribuirão, juntas, no máximo 75 pontos. Assim, se Antonelli chegar ao fim da corrida brasileira com mais de 75 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação, será campeão mundial.

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Título já foi decidido no Brasil

Caso confirme o campeonato em Interlagos, Antonelli entrará para uma lista que reúne alguns dos maiores nomes da história da Fórmula 1. O Brasil já foi palco da decisão do Mundial de Pilotos em seis oportunidades – cinco delas foram consecutivas.

A primeira delas aconteceu em 2005, quando Fernando Alonso confirmou seu primeiro título. O espanhol voltou a ser campeão no Autódromo José Carlos Pace já no ano seguinte, em 2006. Em 2007, foi a vez de Kimi Raikkonen conquistar seu primeiro Mundial no Brasil.

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Fernando Alonso comemora vitória na F1 (Foto: Clive Rose/AFP)

Um ano depois, Lewis Hamilton protagonizou uma das decisões mais dramáticas da história da categoria. O então piloto da Mercedes precisava terminar entre os cinco primeiros para superar Felipe Massa e garantir o título. Embora tenha vencido em Interlagos, o brasileiro viu Hamilton ultrapassar Timo Glock na última volta e ficar em quinto, conquistando o campeonato por apenas um ponto.

Em 2009, Jenson Button confirmou seu primeiro e único título mundial em Interlagos, enquanto, em 2012, Sebastian Vettel conquistou o tricampeonato após terminar a corrida em sexto e ver Alonso chegar em segundo.

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Agora, 14 anos depois da última decisão de pilotos no circuito, Interlagos pode voltar a ser palco de uma festa de campeão. Desta vez, com Antonelli em busca de seu primeiro título na Fórmula 1.