Bortoleto vence na F2, mas leva punição e fica atrás de Hadjar; Aron herda vitória

Gabriel Bortoleto lutou até o fim, mas a punição de 5s aplicada por cruzar a linha da entrada do pit-lane o fez perder a corrida 2 da rodada do Catar da Fórmula 2, realizada neste domingo (1º), para Paul Aron. O lance aconteceu quando, na volta 8, Andrea Kimi Antonelli parou o carro na brita e a direção de prova optou pelo safety-car virtual em vez de colocar o carro de segurança direto na pista.

continua após a publicidade

➡️Com medalhistas em Paris, COB divulga finalistas do Prêmio Brasil Olímpico 2024

Bortoleto vinha em volta rápida para entrar nos boxes e realizar a troca obrigatória de pneus, mas recebeu o aviso da Invicta quando já estava no traçado para o pit-lane. Teve, então, de levar novamente o carro para a pista, cruzando a linha da entrada.

Por conta da punição, terminou em terceiro, enquanto Isack Hadjar, o principal rival, levou a melhor com as intervenções do carro de segurança e ficou em segundo. Mesmo assim, o resultado ainda fez Gabriel sair do Catar na liderança por apenas 0,5 pontos.

continua após a publicidade

Oliver Goethe ficou em quarto, enquanto Dino Beganovic completou na quinta posição. Christian Mansell, Amaury Cordeel, John Bennett, Zane Maloney e Ritomo Miyata fecharam o top-10.

A Fórmula 2 retorna no próximo fim de semana, em Abu Dhabi, última rodada da temporada 2024.

Confira como foi a corrida 2 da F2 em Lusail:

Ao contrário da corrida sprint, no cair da noite, a Fórmula 2 realizou a corrida principal da rodada catari no meio da tarde. Com isso, as condições de temperatura ambiente e de pista encontradas foram bem diferentes, com termômetros em 22°C e asfalto em 30°C, além da umidade relativa do ar em 50%. Para os pilotos, um desafio a mais por conta dos pneus, já que a Sprint mostrou um desgaste acentuado dos médios à noite, tanto que Hadjar pagou o preço da escolha e cruzou a linha de chegada em quarto, após liderar pela maior parte da prova.

continua após a publicidade

Bortoleto, por sua vez, acabou beneficiado pela punição de Aron e ficou em quinto, maximizando os pontos após largar do nono posto e mantendo a liderança com 3,5 de vantagem sobre o rival francês. Para o domingo, Gabriel alinhou em segundo e Hadjar em nono.

Depois de um atraso de 15 minutos por conta de reparos na barreira de proteção na saída da última curva — danificada durante a etapa da Porsche e que ainda causou o cancelamento da F1 Academy. Os pilotos partiram para a volta de apresentação enfrentando rajadas de vento de até 46 km/h, segundo o serviço de meteorologia AccuWeather. Nas escolhas de pneus, como de costume, o pelotão da frente escolheu a borracha mais macia (médios), enquanto a turma do décimo para trás — Bearman, por exemplo — optou pelos duros. Hadjar e Bortoleto foram para o primeiro stint com a estratégia convencional.

Luzes apagadas, Bortoleto partiu bem melhor que Aron e assumiu a ponta com tranquilidade na tomada da curva 1, enquanto Beganovic tomou o terceiro posto de Victor Martins. Hadjar, em contrapartida, perdeu duas posições e fechou o giro 1 em 11º, atrás de Goethe. Destaque também para os carros da Prema, com Oliver Bearman e Antonelli ganhando duas posições cada e entrando na zona de pontos.

Gabriel Bortoleto durante corrida da Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram)

Giro 1 limpo, Bortoleto conseguiu a volta mais rápida na sequência, só que não o suficiente para desgarrar de Aron, que devolveu na abertura da 4 e baixou a distância para apenas 0s5. Enquanto isso, Kush Maini perdia rendimento e era ultrapassado pelos carros da Prema, Oliver Goethe e também Hadjar, que, com isso, entrou no top-10.

No momento em que a transmissão recuperava a largada e mostrava Hadjar quase batendo no carro da Prema e perdendo tempo, Gabriel abria 1s3 para Aron, anulando o artifício da asa móvel. Sete voltas completadas, e Jak Crawford deu início à janela de paradas. Zane Maloney e Mansell também acompanharam, retornando apenas à frente de Bennett.

Aron, então, recuperou novamente o DRS ao ficar 0s7 atrás de Bortoleto. Só que a Hitech imediatamente o chamou para os boxes, enquanto Gabriel seguiu. Portanto, a equipe precisaria trabalhar bem para tentar o undercut sobre o brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Martins, Verschoor, Antonelli e Beganovic entraram nos pits na mesma volta do estoniano, e o piloto da ART levou a melhor sobre Beganovic, recuperando o que seria virtualmente o terceiro posto.

“Acelera e traz para o box”, avisou a Invicta a Bortoleto, mas por 1s ele não conseguiu cumprir a ordem, e tudo porque Antonelli surgiu parado na caixa de brita. “Minha direção quebrou, cara!”, bradou o italiano. A razão foi Richard Verschoor, que bateu em Kimi ao ser liberado de forma perigosa da área de pit-stop pela MP.

Gabriel chegou a fazer o movimento para entrar no fim da volta 8, só que a direção de prova acionou o safety-car virtual, impedindo, portanto, a entrada do piloto aos boxes. Bortoleto trouxe novamente para a pista, mas agora com a velocidade totalmente limitada pelo delta.

Quando o carro de segurança enfim entrou em ação, no giro seguinte, Bortoleto pôde realizar a troca, mas ficou sob investigação por ter cruzado a linha de entrada dos boxes no lance anterior. Na pista, no entanto, conseguiu retornar da troca ainda à frente de Aron. Até então, Bearman, Joshua Dürksen, Maini, Max Esterson, Luke Browning e Josep María Martí, todos de pneus duros, ocupavam as seis primeiras posições. Gabriel era o sétimo.

Isack Hadjar corre pela Red Bull na Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Red Bull)

Na volta 12, os comissários aplicaram 5s de punição a Bortoleto pelo incidente na entrada dos boxes. No fim do giro, os pilotos relargaram, com Bearman fortemente ameaçado por Dürksen na curva 1. Enquanto isso, Bortoleto buscava descontar o enorme prejuízo partindo para cima de Martí, mas ficou sem espaço e chegou a atropelar uma das placas de sinalização que ficam depois da zebra. Aron aproveitou para ultrapassá-lo, mas o líder do campeonato conseguiu recuperar a posição.

O safety-car foi novamente para a pista em toque entre Rafael Villagómez e Jak Crawford e durou até o fim da volta 16. E Bearman simplesmente errou a freada e perdeu posição para Dürksen, só que a manobra foi antes da linha, ou seja, o paraguaio devolveu, sabiamente, a posição para evitar sanções. Só que, no bolo, perdeu para Browning e Maini, caindo para quarto.

Com 5s nas costas, Gabriel começou a abrir passagem e enfim se livrou de Martí na volta 18. Atrás, Maloney rodou sozinho, enquanto o carro de Esterson logo à frente foi tocado por Martins e também rodou. Pior para o francês, que ficou com o carro avariado e abandonou.

Na volta 22, Bortoleto ultrapassou Browning e subiu para quarto. Três giros depois, foi a vez de Dürksen — que recuperara posições voltas antes — ficar para trás, com Gabriel tendo apenas Maini e Bearman à frente, os dois sem parada. “Fala para o Kush abrir e segurar o pessoal”, pediu o brasileiro. Mais algumas curvas, e ele implorou: “Vamos trocar agora!”. Só que a Invicta ignorou a possível tática e deu a ordem para o indiano entrar nos boxes, deixando Bortoleto de cara para o vento, mas com Hadjar muito perto.

Como Gabriel tomaria os 5s ao cruzar a linha de chegada, entendeu que era ele contra ele e começou a acelerar. Quando Bearman realizou a parada, assumiu a liderança, mas sabia que não seria possível vencer, pois restavam poucas voltas e Aron vinha em segundo a menos de 2s. A briga era contra Hadjar, e Gabriel lutou até o fim, mas faltaram décimos para ficar ao menos com a segunda posição.

Fórmula 2 2024, rodada do Catar, Lusail, corrida 2: