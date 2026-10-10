A Fórmula 1 retorna neste sábado (10) às atividades do GP de Singapura. O fim de semana será disputado no Circuito de Marina Bay, que receberá a 17ª etapa de 2026. A programação começa às 6h (de Brasília), com a corrida sprint. Mais tarde, às 10h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (11).

➡️ Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14º

O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

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Onde assistir ao GP de Singapura hoje (10/10):

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO

🏎️ Sprint - 06h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 10h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Desempenho de Bortoleto na classificação

Gabriel Bortoleto começou a classificação da Sprint mostrando um ritmo competitivo e chegou a aparecer entre os primeiros colocados no SQ1. Mesmo após ser atrapalhado pela bandeira vermelha de Sergio Pérez, o brasileiro conseguiu avançar para a segunda parte da sessão depois de registrar o 11º melhor tempo, mas não teve o mesmo desempenho no SQ2.

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Na segunda parte, chegou a ocupar a quinta colocação nos minutos iniciais, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram suas marcas. O piloto da Audi ainda voltou à pista na tentativa de escapar da zona de eliminação, mas não conseguiu baixar o tempo o suficiente e terminou em 14º.

Com isso, Bortoleto ficou fora do SQ3 e largará da 14ª posição na Sprint de Singapura. Nico Hülkenberg, por sua vez, também não avançou e partirá à frente do companheiro, em 12º.

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