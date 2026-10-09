Max Verstappen conquistou a pole position para a Sprint do Grande Prêmio de Singapura. Nesta sexta-feira (10), o tetracampeão mundial superou George Russell e Charles Leclerc na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida curta de sábado. Gabriel Bortoleto, por sua vez, foi eliminado no SQ2 e largará apenas em 14º.

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A classificação foi marcada por uma bandeira vermelha provocada por Sergio Pérez e também por uma confusão no sistema oficial da Fórmula 1, que inicialmente indicou a eliminação de Bortoleto antes de corrigir a informação. O brasileiro chegou a ocupar posições dentro do Top 10 no SQ2, mas perdeu terreno conforme os adversários melhoraram seus tempos.

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Como foi a classificação da Sprint do GP de Singapura?

SQ1

A primeira parte da classificação começou com todos os pilotos utilizando pneus médios, em uma sessão com apenas 12 minutos de duração. A dupla da Cadillac foi a primeira a deixar os boxes, enquanto o restante do pelotão aguardava para iniciar as tentativas.

Sergio Pérez provocou a primeira interrupção da sessão. O mexicano perdeu o controle do carro na curva 4, bateu e ainda tentou retornar aos boxes, espalhando detritos pela pista. A direção de prova acionou a bandeira vermelha, mas o cronômetro continuou correndo durante a paralisação.

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Quando a atividade foi retomada, os pilotos tiveram pouco tempo para buscar uma volta competitiva. Bortoleto chegou a registrar apenas o 12º melhor tempo, mas acabou prejudicado pela bandeira amarela provocada pelo acidente de Pérez. Na reta final, porém, o brasileiro conseguiu melhorar sua marca e subiu para a 11ª colocação.

O problema veio na atualização do sistema oficial da Fórmula 1. Mesmo com Bortoleto já dentro da zona de classificação, a plataforma inicialmente não reconheceu sua melhora e chegou a indicar o brasileiro como eliminado do SQ1. A informação, porém, estava errada: o piloto da Audi havia garantido a classificação para a segunda parte da sessão.

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Antes mesmo da última volta de Bortoleto, Max Verstappen mostrou força e terminou o SQ1 na liderança, colocando dois décimos de vantagem sobre Lewis Hamilton. O brasileiro avançou em 11º e escapou da eliminação após uma reta final bastante apertada.

ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Sergio Pérez.

SQ2

Com os 20 pilotos novamente na pista, Verstappen foi um dos primeiros a estabelecer uma volta rápida e assumiu a liderança provisória. O holandês marcou 1m32s724, enquanto os demais pilotos ainda buscavam suas primeiras referências na sessão.

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A disputa pela ponta mudou rapidamente. Hamilton chegou a assumir a liderança, mas foi superado pouco depois por Charles Leclerc. O piloto da Ferrari confirmou o bom ritmo e passou a liderar a sessão, enquanto Verstappen e Isack Hadjar também apareciam entre os primeiros colocados.

Kimi Antonelli, porém, precisou trabalhar mais para garantir a classificação. O italiano teve uma volta excluída por exceder os limites de pista na curva 6 e precisou voltar à pista para tentar novamente. Na reta final, conseguiu melhorar e avançou ao SQ3.

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Nos minutos iniciais, Bortoleto também chegou a aparecer em uma posição confortável. O brasileiro registrou uma boa volta e chegou a ocupar a quinta colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. No fim, ele voltou à pista ao lado de Nico Hulkenberg para tentar escapar da zona de eliminação.

A última tentativa, porém, não foi suficiente. Bortoleto terminou o SQ2 em 14º e ficou fora da disputa pela pole da Sprint, assim como seu companheiro. Leclerc terminou a sessão na liderança, seguido por Hamilton, enquanto Norris avançou em terceiro.

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ELIMINADOS: Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso e Esteban Ocon.

SQ3

A última parte da classificação começou com Charles Leclerc liderando o primeiro grupo formado por Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Diferentemente das sessões anteriores, todos os pilotos foram para a pista rapidamente para evitar qualquer risco de ficar sem tempo para uma última tentativa.

Norris foi o primeiro a registrar uma volta rápida e assumiu a liderança com 1m31s587. Leclerc respondeu pouco depois e baixou a marca para 1m31s568, enquanto Piastri ficou a apenas um décimo do companheiro.

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Lewis Hamilton também melhorou seu tempo, mas não conseguiu superar Leclerc. O cenário mudou novamente quando Russell avançou para a segunda colocação, enquanto Piastri perdeu espaço no Top 3.

Na tentativa decisiva, Leclerc chegou a melhorar sua marca, mas Verstappen encontrou ainda mais velocidade e virou 1m31s156. O piloto da Red Bull assumiu a ponta e confirmou a pole position para a Sprint – e sua primeira no GP de Singapura.

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